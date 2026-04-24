В автомобиль попала молния: стоит ли бояться за жизнь на самом деле?

Эксперт Ладушкин: удар молнии в автомобиль грозит повреждением предохранителей

Автоэксперт Евгений Ладушкин, возглавляющий компанию LEM Solution, развеял популярные страхи относительно попадания молнии в автомобиль. По его словам, хотя это явление экстремально редкое, паниковать при его возникновении не стоит. Сама ситуация далеко не так опасна, как её принято представлять.

Главный аргумент в пользу безопасности – сама конструкция автомобиля. Металлический кузов работает как клетка Фарадея: он принимает на себя разряд и распределяет ток по внешней поверхности, отправляя его в землю или воду под колёсами. Находящиеся внутри люди оказываются вне зоны поражения – ток по ним не проходит.

Правда, без оговорок не обойтись. Реальную угрозу пассажиры начинают испытывать лишь в двух случаях: если в момент удара они касаются металлических частей интерьера или, что совсем опасно, стоят снаружи рядом с машиной. Еще один неприятный, но временный эффект – яркая вспышка и оглушительный хлопок. От такого сюрприза можно на пару мгновений ослепнуть или оглохнуть.

Самому же транспортному средству может достаться сильнее. Ладушкин предупреждает: под ударом оказываются лакокрасочное покрытие, электронные блоки управления и целая группа предохранителей. Восстановление «начинки» может потребовать времени и денег.

Есть и простой совет для тех, кто застал грозу в дороге. Лучший вариант – не геройствовать, а зарулить на ближайшую заправку (все АЗС оснащены громоотводами) или спрятаться в жилом квартале. Риск сводится к минимуму, если переждать стихию в безопасном месте.