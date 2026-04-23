24 апреля
Справился ли вариатор Искры при езде с прицепом? Делимся опытом
Обновленный Haval Dargo поступил в продажу: характеристики, цены

Обновленный Haval Dargo вышел в продажу в России по цене от 3,5 млн рублей

Кроссовер Haval Dargo 2026 модельного года поступил в продажу в дилерские центры Haval City по всей России, сообщается в пресс-релизе Haval.

Главная фишка обновленного SUV – под капотом. Инженеры серьезно доработали 2-литровый бензиновый турбоагрегат: теперь он выдает 200 л.с., а крутящий момент подскочил до 380 Нм. С таким оснащением кроссовер набирает первую «сотню» за 9 секунд. Расход в смешанном цикле уложился в 8,8 литра на сотню, плюс мотор, наконец-то, соответствует строгим нормам Евро-6.

Внешность тоже перекроили – издали новинку теперь не спутаешь с предшественником. Спереди бросается в глаза огромная решётка радиатора из шести прямоугольных секций, плюс фары получили затемненные маски. Сзади – модная светодиодная полоса, встроенная прямо в накладку пятой двери. Для версии «Техно+» к тому же предлагают 19-дюймовые колеса, что визуально добавляет агрессии.

Внутри перемен не меньше, чем снаружи. Вместо старого экрана установили 14,6-дюймовый дисплей с полностью переработанным меню – интерфейс и логика стали удобнее. Появилась штука под названием «Смарт виджет»: можно разбивать экран на зоны и кастомизировать под себя. Мультимедийка теперь дружит с Яндексом прямо из коробки, а вдобавок в неё встроили онлайн-кинотеатр «VK Видео». Скучать в пробках точно не придётся.

Цены, конечно, тоже обновились. Стартовая версия Оптимум тянет на 3 499 000 рублей, Премиум стоит 3 699 000, а топовый Техно+ потянет уже на 3 899 000. Правда, за эти деньги вы получаете не просто новый кузов, а полностью переработанную начинку.

Источник:  пресс-служба Haval
Ушакова Ирина
Фото:GWM
23.04.2026 
