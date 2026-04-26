Ferrari представила яхту, которая будет парить над водой

В Милане представлена «парящая» яхта Ferrari Hypersail с солнечными батареями

На Миланской неделе дизайна компания Ferrari представила проект гоночной яхты Hypersail, о котором впервые стало известно чуть менее года назад.

В России выставили на продажу культовую модель Ferrari

Яхта длиной 30,5 метров создавалась Ferrari и ее дизайн-студией под руководством Флавио Манцони в сотрудничестве с известным дизайнером парусников Гийомом Вердье. Киллер-фича Hypersail – особый усовершенствованный киль в сочетании с оснащенными закрылками подводными крыльями, что позволит судну подниматься над поверхностью и значительно увеличивать скорость.

Корпус Hypersail изготовлен из углеродного волокна – пропорции вдохновлены лимитированными моделями Ferrari Monza SP1 и SP2 (2019-2022), а крыша кокпита напоминает гиперкар 499P (2022), победивший в «24 часа Ле-Мана».

Интересно, что в окраске нет и намека на красный, но есть другой фирменный цвет: оттенок Nuova Gialli Fly, применявшийся на классическом спорткаре 275 GTB, соседствует с новым темно-серым колером Grigio Hypersail. На палубе и бортах закреплены солнечные панели, которые спокойно выдерживают вес человека, вырабатывают до 20кВт энергии и работают в паре с системой рекуперации энергии.

Известно, что Ferrari уже приступила к постройке этого шедевра, однако окончательные планы по нему не ясны. Где Hypersail будет участвовать и насколько быстрой окажется в действительности – посмотрим!

Источник:  Carscoops
Иннокентий Кишкурно

26.04.2026 
