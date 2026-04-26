Автомобили становятся «расходником» как смартфоны — и вот почему

После выезда из автосалона машины в РФ за три года теряют до половины цены

Современные автомобили стремительно дешевеют и превращаются в одноразовый товар.

Если раньше их покупали на десятилетия, то теперь многие меняют их каждые два-три года, как гаджеты.

Особенно этим славится Китай, где вообще не принято бережно относится к транспортному средству. Считается, что эта мода переходит и к нам.

Главная причина – производители сознательно сокращают жизненный цикл машин. Гарантия рассчитана на три-пять лет, а дальше начинаются дорогостоящие поломки. Автопроизводители при этом постоянно выпускают рестайлинги, добавляют новые интересные функции, подталкивая автолюбителей к новинкам. В результате выносливость и долговечность отходят на второй план, уступая место модному дизайну, электронным помощникам и мультимедийным системам.

Обслуживание тоже бьет по карману: растут цены на расходники, ремонт электроники, коробок и двигателей. В итоге порой выгоднее продать подержанный автомобиль, пока он хоть что-то стоит.

На вторичном рынке цена падает катастрофически быстро - иногда на 50% за два-три года. К тому же ужесточаются экологические нормы, начинают капризничать катализаторы и сажевые фильтры (их ресурс ограничен, а стоят они дорого), а вариаторы и роботы уступают в надежности старым гидротрансформаторным коробкам передач. Легкие сплавы и тонкий металл деталей плохо переносят российские дороги.

В итоге автомобиль перестал быть активом – он превращается в быстро стареющий расходник, от которого есть смысл быстро избавиться, чтобы вернуть хоть какую-то часть денег и вложить в новый автомобиль.