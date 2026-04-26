Максим Ликсутов: более 25% работников...
iCaur V27
26 апреля
Подготовленный к морозам внедорожник сертифицировали в России
Внедорожник iCaur V27 получил сертификаты...
Рыбак «выловил» пикап, угнанный 44 года назад
26 апреля
Рыбак «выловил» пикап, угнанный 44 года назад
Американец поднял со дна пруда угнанный 44 года...

Автомобили становятся «расходником» как смартфоны — и вот почему

После выезда из автосалона машины в РФ за три года теряют до половины цены

Современные автомобили стремительно дешевеют и превращаются в одноразовый товар.

Если раньше их покупали на десятилетия, то теперь многие меняют их каждые два-три года, как гаджеты.

В России снизились цены на несколько китайских моделей с пробегом. Кто в лидерах?

Особенно этим славится Китай, где вообще не принято бережно относится к транспортному средству. Считается, что эта мода переходит и к нам.

Главная причина – производители сознательно сокращают жизненный цикл машин. Гарантия рассчитана на три-пять лет, а дальше начинаются дорогостоящие поломки. Автопроизводители при этом постоянно выпускают рестайлинги, добавляют новые интересные функции, подталкивая автолюбителей к новинкам. В результате выносливость и долговечность отходят на второй план, уступая место модному дизайну, электронным помощникам и мультимедийным системам.

Дефект в бензобаке: Geely отзывает почти 18 тысяч машин в РФ

Обслуживание тоже бьет по карману: растут цены на расходники, ремонт электроники, коробок и двигателей. В итоге порой выгоднее продать подержанный автомобиль, пока он хоть что-то стоит.

На вторичном рынке цена падает катастрофически быстро - иногда на 50% за два-три года. К тому же ужесточаются экологические нормы, начинают капризничать катализаторы и сажевые фильтры (их ресурс ограничен, а стоят они дорого), а вариаторы и роботы уступают в надежности старым гидротрансформаторным коробкам передач. Легкие сплавы и тонкий металл деталей плохо переносят российские дороги.

В итоге автомобиль перестал быть активом – он превращается в быстро стареющий расходник, от которого есть смысл быстро избавиться, чтобы вернуть хоть какую-то часть денег и вложить в новый автомобиль.

Источник:  110km.ru
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
26.04.2026 
