В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2%...

АВТОВАЗ хочет запатентовать полноприводный гибрид

АВТОВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Lada PHEV AWD

АВТОВАЗ оформил заявку на товарный знак Lada PHEV 4WD – это обнаружилось в документах Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как нетрудно догадаться, аббревиатура PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) указывает на подключаемый гибрид, где к обычному ДВС добавляется электромотор, который можно заряжать от розетки. 4WD же традиционно означает полный привод. Судя по всему, такое обозначение достанется новому гибридному кроссоверу.

По предварительной информации, платформой для новинки станет кроссовер Lada Azimut – как раз его инженеры сейчас и начинают адаптировать под гибридную силовую установку. Из заявки следует, что под этим брендом можно выпускать не только сами автомобили, но и запчасти с аксессуарами к ним.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов уже делился подробностями о разработке гибридного Azimut на Международном транспортно-логистическом форуме (МТЛФ). Тогда он сообщил, что новинка получит систему, развивающую 290 кВт (это около 390 лошадиных сил). Динамика впечатляет: разгон до 100 км/ч будет занимать 5,7 секунды. А вот общий запас хода обещает быть почти рекордным – 1,1 тысячи километров.

Сам же кроссовер Lada Azimut, который и станет основой для гибрида, представят в четвертом квартале 2026 года.

Источник:  ФИПС
Ушакова Ирина
24.04.2026 
