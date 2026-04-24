В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?
Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2%...

Российские технологии покоряют мир: платформу «Яндекс Авто» представили в Пекине

Платформа «Яндекс Авто» с ИИ дебютировала на Пекинском автосалоне

На Пекинском международном автосалоне официально показали новую ИИ-платформу «Яндекс Авто» – её главная «фишка» в том, что она работает в связке с голосовым помощником «Алиса». В пресс-службе IT-компании уточнили: речь идёт не просто о мультимедиа, а о системе, которая объединяет навигацию, музыку, сервисы «Яндекса» и напрямую связана с бортовыми системами автомобиля.

По сути, «Алиса» теперь может управлять климат-контролем или стеклоподъемниками – достаточно просто сказать. Причём это не какой-то абстрактный концепт: ещё до начала выставки компания объявляла, что в Пекине покажут именно работающий прототип.

«Алиса» сможет анализировать маршрут, дорожную ситуацию и данные календаря пользователя, чтобы не только отвечать на запросы, но и предлагать решения. Например, при попадании в пробку ассистент может предупредить об опоздании и помочь скорректировать планы.

Платформа будет выполнять сложные команды, состоящие из нескольких действий. К примеру, по запросу о подборе ресторана ассистент предложит варианты с учетом геопозиции и времени в пути, а затем забронирует столик. ИИ-ассистент получит возможность отслеживать состояние машины и при обнаружении неполадок рекомендовать визит в сервис.

Ещё одна любопытная деталь: «Алиса» различает, кто к ней обращается – водитель или пассажир. Интерфейс подстраивается под это: водителю показывают навигацию на его дисплее, а пассажир в это время спокойно запускает фильм на своём экране. Всё логично и без путаницы.

Как интеграция будет работать на разных марках?

Платформа «Яндекс Авто» создаётся в расчёте на партнёрство с автопроизводителями. В компании подчёркивают: конкретный набор функций будет зависеть от того, какой вариант интеграции выберет сам производитель. То есть возможности могут отличаться от модели к модели.

В России, кстати, система уже довольно популярна. По данным на начало апреля 2026 года, сервисы «Яндекс Авто» установлены более чем на 450 тысячах машин – это 32 процента рынка. И «Яндекс» не собирается останавливаться: в планах компании в течение двух-трёх лет поднять эту долю до 65 процентов.

Источник:  пресс-служба «Яндекс»
Ушакова Ирина
Фото:Yandex
24.04.2026 
