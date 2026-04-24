В России выросло число дилерских центров: какие появились, а какие исчезли?

Число дилерских контрактов в РФ выросло на 2% за первый квартал 2026 года

К середине апреля 2026 года российский рынок официальных дилеров легковых автомобилей насчитывал 4 649 контрактов. Именно такие цифры приводят эксперты аналитического агентства « АВТОСТАТ» после подготовки ежеквартального отчёта «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям».

Из общего числа 4 085 соглашений – это прямые официальные контракты. Они предусматривают поставки напрямую от автопроизводителей, плюс полноценный фирменный сервис. В основном так работают отечественные бренды и марки из Китая. Остальные 564 договора – это дилеры формата 2S. Такие точки обслуживают автомобили и продают запчасти, но машины получают через альтернативные каналы, не напрямую от заводов.

За три месяца – с середины января до середины апреля – общее количество дилерских контрактов подскочило на 80 штук. В пересчёте на проценты это почти 2%. Для сравнения: в январе показатель застыл на отметке 4 569. Причём рост получился чистым – за квартал подписали 246 новых договоров, а расторгли 166.

На рынке за это время успели прописаться сразу два новых имени. У Nordcross сейчас 81 контракт, у Deepal – 36. И это только начало. Хорошо прибавил Evolute – плюс 16 точек. Jetour добавил 8 контрактов. А JAECOO и Voyah – по 7 каждый. У остальных марок прирост оказался скромнее, меньше пяти соглашений.

Правда, не обошлось и без потерь. Самый заметный минус у KNEWSTAR: сеть похудела на 15 контрактов. Jetta потеряла 9 точек. УАЗ недосчитался 8 дилеров. Geely – минус 6. Sollers и Soueast – по 5. Остальные бренды потеряли от 1 до 4 контрактов каждый.