Популярный в России бренд представил две новые стильные и практичные модели

EXEED показал лифтбек EXLANTIX ES GT и внедорожник EX9 на Auto China 2026

24 апреля, в рамках 19-го Пекинского международного автосалона (Auto China), EXEED представил новый EXEED EXLANTIX ES GT и полноразмерный флагманский внедорожник EX9 (на международном рынке название модели ET8 Concept). Обе машины выполнены в новой дизайн-концепции Perpetua и, как заявляют в компании, открывают свежую главу в развитии марки.

EXEED EXLANTIX ES GT: динамичный силуэт и выверенная технологичность

ES GT – это первый серийный shooting brake в истории EXEED. Кузов получил плавные обводы, а в основе лежит непрерывная симметричная архитектура. В салоне – новые интегрированные кресла с активной боковой поддержкой: они плотно зафиксируют тело в поворотах, даже если ехать агрессивно.

EXEED EXLANTIX ES GT

Центральная деталь интерьера – интерактивная система с двумя экранами: широкий панорамный дисплей и «парящий» центральный, у которого можно менять угол наклона. Навигация по меню, как утверждается, интуитивно понятная. Вдобавок в линейке EXLANTIX впервые применили натуральное углеволокно. Настоящий карбон украшает центральную консоль, дверные карты и другие ключевые зоны кокпита.

Интерьер EXEED EXLANTIX ES GT

Абсолютно новый EXEED EX9: монументальность и новая интерпретация премиальности

Что касается внедорожника EX9, то он выглядит монументально. Спереди – минимализм в фирменном стиле, световая линия тянется во всю ширину кузова, а корма широкая и визуально тяжёлая. Горизонтально выстроенная архитектура салона объединяет панорамный дисплей, аудиосистему и дверные панели, что зрительно расширяет пространство.

EXEED EX9 (ET8 Concept)

Отдельного упоминания стоит регулируемый «плавающий» центральный экран. Он освобождает место и позволяет менять глубину салона – гибкое решение, которое выхо дит за рамки обычных статичных компоновок. В сочетании с потолочной подсветкой получается спокойная и благородная атмосфера.

Интерьер EXEED EX9 (ET8 Concept)

Обе новинки построены на единой дизайнерской концепции Perpetua, но трактуют её по-разному. ES GT делает ставку на тактильные ощущения и визуальную утончённость, а EX9 – на вариативность пространства и выразительность форм. Стратегия такая: единая база при разнообразии подходов.

Премьеры EXEED EXLANTIX ES GT и EXEED EX9 на Auto China, по словам представителей компании, задают новый стандарт для интеллектуальных кокпитов и подтверждают глобальную цель – формировать будущее мобильности через комфорт, технологии и динамику. Кстати, на российском рынке модель ET8 Concept тоже ждут в рамках развития флагманского SUV-сегмента F на новых источниках энергии.