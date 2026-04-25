В России стартовали продажи надежного японского кроссовера: цена приемлема

Honda XR-V 2026 в комплектации «Техно» предлагается в РФ с ценой 2,5 млн рублей

Кроссовер Honda XR-V в исполнении «Техно» предлагает под капотом 1,5-литровый бензиновый агрегат i-VTEC, выдающий 124 лошадиные силы – мотор из серии Earth Dreams. В салоне установлена мультимедийка Honda Connect с девятидюймовым экраном, поддерживающая интеграцию со смартфонами. Задний ряд порадует трансформируемыми сиденьями Magic Seat.

Honda XR-V

Список оборудования включает панорамную крышу, систему кругового обзора с восемью парковочными датчиками (спереди и сзади), камеру заднего вида и электронный «ручник» с функцией автоудержания. Ещё из плюсов: бесключевой доступ и комбинированная отделка интерьера.

О безопасности тоже подумали. Пассивная защита строится на фронтальных, боковых подушках и шторках безопасности – они охватывают оба ряда сидений, чтобы при аварии прикрыть всех пассажиров.

Версия «Техно» вообще заточена под суровый климат: здесь предусмотрен подогрев передних кресел, наружных зеркал и заднего стекла.

Интерьер Honda XR-V

Ориентировочная стоимость автомобиля «под ключ» – 2 499 000 рублей. В сумму уже включены таможенные пошлины, оформление СБКТС и ЭПТС, плюс трёхлетняя гарантия от производителя (до 100 000 км пробега). Ждать машину придётся от трёх недель.