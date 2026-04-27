В Россию привезли недорогой надежный кроссовер Hyundai дешевле «китайцев»

Кроссоверы Hyundai Bayon ввозят из Казахстана в РФ с ценами от 2,32 млн рублей

Пока одни бренды только обсуждают возвращение, рынок параллельного импорта продолжает радовать неожиданными находками. Сейчас там появился Hyundai Bayon – самый маленький внедорожник в европейской линейке корейского производителя. Создан он на базе хэтчбека i20, а в Россию попадает через Казахстан. Минимальная цена на него сегодня составляет 2 320 000 рублей.

Hyundai Bayon

Интересно взглянуть на это предложение в сравнении. Solaris HC петербургской сборки – а это, напомним, копия популярной Hyundai Creta – с автоматом обойдётся как минимум в 2 605 000 рублей. Белорусский Belgee X50+ стартует от 2 479 990 рублей. Даже новый Omoda C5 дороже – 2 349 000 рублей. В общем, Bayon оказывается пусть и не самым дешёвым, но весьма привлекательным по цене вариантом.

По состоянию на конец апреля на крупнейших классифайдах насчитывается всего три таких автомобиля. Самый бюджетный экземпляр за 2,32 млн продаёт официальный дилер Hyundai из Набережных Челнов в комплектации Style. В оснащение входят мультируль, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, «зимний пакет» с подогревом руля, сидений и зеркал, бесключевой доступ, круиз-контроль и датчики дождя и света.

Второй кроссовер, уже за 2 506 000 рублей, выставлен в Новосибирске. Салон на фотографиях продавец не показывает, но уверяет: это топ-версия. Среди её плюсов – цифровая приборка SuperVision на 10,25 дюйма, мультимедиа с таким же тачскрином, аудиосистема Bose, адаптивный круиз-контроль, электротопитель салона, амбиентная подсветка и светодиодная оптика. Колёса, кстати, 16-дюймовые.

Интерьер Hyundai Bayon

Третий Bayon нашелся в городе Сальск Ростовской области – там его оценили уже в 2 950 000 рублей. И тут всё честно: по простой аналоговой приборке и дисплею поменьше видно, что комплектация не максимальная. Хотя климат, круиз, мультируль и прочие базовые опции на месте.

Что под капотом? У всех одинаково: атмосферный 1,4-литровый MPI мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод только передний.