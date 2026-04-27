В России начали продавать интересного «клона» Geely Monjaro: сколько он стоит?

Кроссоверы Renault Grand Koleos предлагают в России с ценами от 4,6 млн рублей

Покупателям, присматривавшимся к Geely Monjaro, но не чурающимся чего-то более редкого, стоит обратить внимание на его ближайшего родственника. Речь про Renault Grand Koleos – по сути, тот же китайский кроссовер, но с французским паспортом.

На сайтах с объявлениями такие машины, в основном, предлагают под заказ. Цены стартуют от 4,6 млн рублей. Забавно, что «оригинальный» Monjaro, который этим летом начнут продавать в РФ ещё и под брендом Volga, стоит примерно столько же. В начальной комплектации за 2026 год просят от 4 599 990 рублей, а топовая версия «Флагман» (2025-2026 годов) оценивается в 4 899 990 рублей.

Renault Grand Koleos

Среди конкретных предложений – пара Grand Koleos по 4 596 699 рублей каждый. Один ждет покупателя в Екатеринбурге, другой в Уфе. Оба, кстати, в версии Iconic: кожаный салон с бежево-черной отделкой, три 12,3-дюймовых экрана на передней панели, мультируль с кожей, климат-контроль и полный набор электрорегулировок сидений.

Во Владивостоке можно заказать ещё один экземпляр, но подороже – 4 745 000 рублей. Комплектация Espirit Alpine Noir тоже радует бежево-черной кожей, мультирулем и климатом с несколькими зонами. Добавьте сюда камеры кругового обзора с парктрониками, люк с панорамной крышей и три экрана – для приборов, мультимедиа и развлечений переднего пассажира.

Все три перечисленных Grand Koleos гибридные. Под капотом стоит система E-Tech: 1,5-литровая турбочетверка на бензине работает в паре с электромотором и трехступенчатой коробкой DHT Pro. Привод тут только передний, но суммарная мощность всех двигателей – 245 сил с крутящим моментом 540 Нм.

Есть варианты и для тех, кто хочет подальше от розеток. В той же столице Приморья за 5 000 000 рублей предлагают привезти под заказ версии Iconic или Esprit Alpine с бежево-черным салоном. И один кроссовер за те же деньги уже есть в наличии прямо сейчас: черный кожаный интерьер, три экрана, отделка из кожи и алькантары, 20-дюймовые литые диски, электропривод багажника, адаптивный круиз-контроль – словом, полный фарш.

Интерьер Renault Grand Koleos

Эти пятимиллионные машины уже не гибриды. Их оснащают 2,0-литровым турбомотором на 211 сил, который дружит с классическим 8-ступенчатым автоматом. Привод здесь полный.

Grand Koleos не новичок на рынке – его представили ещё летом 2024 года. Интересно, что собирают кроссовер в Пусане, на заводе Renault. В его основе всё та же платформа, что и у Monjaro, но внешне отличить эти две модели несложно: у «француза» другие бамперы, решетка радиатора, более «горбатый» капот и немного другая оптика.