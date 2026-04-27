Названы самые доступный рамные внедорожники в России: список из пяти моделей
Несмотря на то что кроссоверы и «паркетники» буквально захватили рынок, находятся водители, для которых выносливость и проходимость важнее городского комфорта. Они по-прежнему выбирают классические рамные внедорожники. Эксперты изучили прайсы производителей и дистрибьюторов – вот пятёрка самых доступных «рамников», которые сейчас продаются в России.
Абсолютный лидер по цене – УАЗ Хантер. Старый добрый внедорожник образца 2025 года обойдётся минимум в 1 672 400 рублей. Причём снимать его с конвейера пока никто не собирается, несмотря на солидный возраст модели. Под капотом у Хантера бензиновый двигатель на 112 лошадиных сил, пятиступенчатая механика и подключаемый полный привод Part-time. Дорожный просвет – 210 мм.
Примерно на 200 тысяч дороже, а именно от 1 865 600 рублей, можно найти УАЗ Патриот 2025 года. Кстати, этой осенью модель ждёт серьёзное обновление. Пока же Патриот предлагают со 150-сильным двигателем, тем же типом подключаемого полного привода и не самой дешёвой опцией – электронной блокировкой заднего дифференциала. Клиренс такой же, как у Хантера, – 210 мм.
Самый доступный иномарочный рамник – Oting Паладин. Китайский внедорожник, построенный на базе японского Nissan Terra, начали официально продавать в России ещё в феврале 2024 года. Если учитывать прямую выгоду, цена стартует с 3 160 000 рублей. Под капотом – двухлитровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 218 сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Привод – жёстко подключаемый полный, а дорожный просвет – 215 мм. Есть ещё и понижающая передача.
На четвёртом месте рейтинга – Haval H5. Его базовая цена сегодня составляет от 3 649 000 рублей. Речь идёт об автомобилях 2024 года с двумя вариантами двигателей на стартовой комплектации «Оптимум». Первый – бензиновый турбомотор на 200 сил, при покупке которого дают скидку в 100 тысяч рублей. Второй – двухлитровый турбодизель мощностью 150 сил, прямая выгода на него меньше – 50 тысяч. Привод в обеих версиях – подключаемый полный, клиренс – 200 мм.
Замыкает пятёрку BAW 212, модель, которую за характерную внешность уже прозвали «китайским УАЗом». Она вышла на российский рынок прошлым летом, и цены начинаются от 3 799 000 рублей за самую простую бензиновую версию. У неё тот же двухлитровый турбомотор, восьмиступенчатый автомат, подключаемый полный привод и неразрезной мост сзади. А вот дорожный просвет – рекордные 235 мм среди всех участников подборки.
Итоговый список выглядит так:УАЗ Хантер – от 1 672 400 рублей.УАЗ Патриот – от 1 865 600 рублей.Oting Paladin – от 3 160 000 рублей с учётом прямой выгоды.Haval H5 – от 3 649 000 рублей с той же оговоркой.BAW 212 – от 3 799 000 рублей.
В рейтинг вошли только новые автомобили, официально доступные на российском рынке. При подсчётах брали базовые цены и прямые скидки, а вот выгоды за трейд-ин, кредитные программы и прочие спецпредложения не учитывали.
