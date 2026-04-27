#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиДневник: Лада ИскраТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Toyota отметилась новым рекордом на мировом авторынке
27 апреля
Toyota отметилась новым рекордом на мировом авторынке
ТАСС: Toyota в 2025 году продала рекордные...
Этот обновленный кроссовер потеснит Haval Jolion и Tenet T7 на российском рынке
27 апреля
Этот обновленный кроссовер потеснит Haval Jolion и Tenet T7 на российском рынке
Эксперт Шапринский назвал главных конкурентов...
Раскрыта главная причина быстрого износа тормозных колодок
27 апреля
Раскрыта главная причина быстрого износа тормозных колодок
Эксперт назвал главные причины быстрого износа...

Цены на бензин снова поползли вверх — кто виноват и что будет дальше

Лента.ру: бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в РФ до 66 и 71,5 тыс. руб. за тонну

Очередная торговая неделя завершилась подорожанием основных марок бензина на российской бирже. Согласно информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, которую приводит «Лента.ру», АИ-95 прибавил в цене 1,57%, тогда как АИ-92 подорожал на скромные 0,59%.

Рекомендуем
Чего боится Skoda Octavia: рейтинг поломок до 100 000 км

По итогам сессии тонна 92-го теперь обходится почти в 66 тысяч рублей. Премиальный 95-й, в свою очередь, перешагнул отметку в 71,5 тысячи за тонну. Хотя разница в процентах невелика, на деле это ощутимый скачок.

Биржевые сводки показывают любопытную динамику с марта. С начала весны АИ-95 набрал в цене почти полторы тысячи рублей, а АИ-92 прибавил 408 рублей. Тренд очевиден: топливо дорожает постепенно, но неуклонно.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

С чем это связано? В публикации указывают два ключевых фактора. Во-первых, регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы – они нарушают стабильность поставок. Во-вторых, стремительный рост мировых цен на топливо из-за блокировки Ормузского пролива. Оба фактора, по оценке экспертов, создают серьезное давление на внутренний рынок.

Рекомендуем
Многие ездят на отремонтированных дисках. А за это штрафуют?

Вице- премьер Александр Новак уже признавал: эти риски угрожают стабильности. Чтобы хоть как-то сдержать рост, правительство пошло на жесткую меру – запрет на экспорт бензина распространен непосредственно на производителей. Раньше ограничения касались не всех, теперь картина иная.

Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 года. Правда, из общего правила есть исключение – поставки по международным межправительственным соглашениям по-прежнему разрешены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Lenta.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 16
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0