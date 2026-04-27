Цены на бензин снова поползли вверх — кто виноват и что будет дальше

Лента.ру: бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в РФ до 66 и 71,5 тыс. руб. за тонну

Очередная торговая неделя завершилась подорожанием основных марок бензина на российской бирже. Согласно информации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, которую приводит «Лента.ру», АИ-95 прибавил в цене 1,57%, тогда как АИ-92 подорожал на скромные 0,59%.

По итогам сессии тонна 92-го теперь обходится почти в 66 тысяч рублей. Премиальный 95-й, в свою очередь, перешагнул отметку в 71,5 тысячи за тонну. Хотя разница в процентах невелика, на деле это ощутимый скачок.

Биржевые сводки показывают любопытную динамику с марта. С начала весны АИ-95 набрал в цене почти полторы тысячи рублей, а АИ-92 прибавил 408 рублей. Тренд очевиден: топливо дорожает постепенно, но неуклонно.

С чем это связано? В публикации указывают два ключевых фактора. Во-первых, регулярные атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы – они нарушают стабильность поставок. Во-вторых, стремительный рост мировых цен на топливо из-за блокировки Ормузского пролива. Оба фактора, по оценке экспертов, создают серьезное давление на внутренний рынок.

Вице- премьер Александр Новак уже признавал: эти риски угрожают стабильности. Чтобы хоть как-то сдержать рост, правительство пошло на жесткую меру – запрет на экспорт бензина распространен непосредственно на производителей. Раньше ограничения касались не всех, теперь картина иная.

Ограничение будет действовать до 31 июля 2026 года. Правда, из общего правила есть исключение – поставки по международным межправительственным соглашениям по-прежнему разрешены.