Штраф до 15 тысяч: кому срочно нужно менять права в 2026 году

В МВД напомнили о штрафах до 15 тысяч рублей за просроченные водительские права

Российским водителям стоит проверить свои удостоверения – за езду с «просрочкой» грозит немалый штраф. В пресс-центре МВД России рассказали, кому именно пора бежать в ГИБДД.

Самый очевидный случай – истек срок действия прав. Но есть и другие поводы. Например, вы сменили фамилию, имя или отчество? Документ придется обновить. То же самое касается ситуаций, когда удостоверение износилось, повредилось или информация на нем просто перестала читаться. Потеряли права или их украли? Тоже не откладывайте.

Отдельный пункт – здоровье. Если у водителя выявили новые медицинские противопоказания к управлению транспортом, которых раньше не было, это тоже основание для обязательной замены удостоверения.

Суммы, конечно, неприятные. По части 1 статьи 12.7 КоАП, штраф за езду без прав (а просроченные права фактически приравниваются к их отсутствию) составляет от 5 до 15 тысяч рублей. И это еще не всё: машину могут эвакуировать на спецстоянку, а самого водителя – отстранить от управления. Кстати, если вы просто храните дома просроченное удостоверение и не садитесь за руль, никаких санкций за это не будет – ответственность наступает только за вождение.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Количество просмотров 4
27.04.2026 
