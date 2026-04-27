«Упор на безопасность и качество»: Huawei признала главную ошибку в своих авто

Глава Huawei публично извинился за прежний подход к дизайну автомобилей

Руководитель автомобильного подразделения Huawei Юй Чэндун публично признал, что компания долгое время ошибалась с приоритетами. По его словам, внутренняя безопасность и качество всегда стояли на первом месте, а вот внешнему виду машин должного внимания не уделяли.

«Раньше мы ошибались в том, что при создании автомобилей делали упор на внутреннюю безопасность и качество, но, возможно, не уделяли внимания внешнему виду. Я провожу самоанализ, приношу извинения, это извлечённый нами урок. Теперь мы придаём особое значение внешности», – заявил Юй Чэндун в интервью IT Home.

Новые автомобили Huawei, обещает топ-менеджер, будут не только надёжными, но ещё и стильными, красивыми. Судя по всему, сдвиг в стратегии уже даёт результаты.

Сейчас, кстати, 40% покупателей новинок – женщины. А ещё 30-40% клиентов – пользователи iPhone. Такая аудитория особенно требовательна к визуалу, так что ставка на эстетику явно себя оправдывает.

Под собственным именем Huawei машины не выпускает. Компания разрабатывает технологии для пяти партнёрских брендов в рамках альянса HIMA: Aito, Luxeed, Stelato, Maextro и SAIC Shangjie. Именно на их моделях теперь и будут тестировать новую дизайнерскую философию.