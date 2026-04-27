Mazda, Skoda и VW: названы самые выгодные для ввоза в Россию машины

Мигаль: Везти из-за рубежа маломощные авто знакомых брендов все еще выгодно

Недавнее изменение правил игры с утильсбором – планку льготной ставки опустили до 160 лошадиных сил – здорово перетрясло рынок параллельного импорта в России. Как выяснилось, покупатели начали массово переориентироваться на машины со скромными характеристиками, лишь бы вписаться в новые рамки.

Эту тенденцию в интервью агентству «Прайм» подтвердил Денис Мигаль, основатель маркетплейса Fresh. По его словам, именно модели с двигателем до 160 «лошадей» теперь проходят таможню по той самой старой ставке, которая сегодня кажется просто смешной. Лидерами по ввозу стали Mazda CX-5, Skoda Superb, Toyota Camry и заметно «похудевший» в плане мощности Volkswagen Tharu. В список также попали Kia Seltos, Nissan Qashqai и Honda Vezel.

«Название бренда для покупателей важнее названия моделей, – поясняет Мигаль. – Кто раньше слышал про Volkswagen Tharu и Honda Vezel? Но уверенность в том, что Volkswagen и Honda, даже выпущенные в Китае, не разочаруют в потребительских качествах и надежности, решает всё». Данные цифры подтверждают его слова: год назад почти каждая вторая ввезённая по параллельному импорту машина была мощнее 160 л. с. Сейчас же на долю таких «горячих» авто приходится лишь одна из двадцати.

Люди готовы терпеть некоторые компромиссы – скажем, смириться с отсутствием полного привода на кроссовере или с довольно скромным мотором на просторном седане. Зато выходит дешевле. Кстати, эксперт советует не затягивать с покупкой: даже если вы целитесь в автомобиль с силовой установкой ниже 160 л. с., есть риск, что условия вскоре опять ужесточат. Рубль слабеет, а утильсбор могут повысить снова.

Особое внимание Мигаль советует уделить репутации продавца – в этой сфере всё держится на доверии.