Раскрыта главная причина быстрого износа тормозных колодок

Эксперт назвал главные причины быстрого износа тормозных колодок и дисков

Эксперт поделился важными наблюдениями: причина ускоренного износа тормозных колодок кроется не столько в их качестве, сколько в том, как именно владелец эксплуатирует машину. Сказывается целый комплекс факторов – вечные пробки, частые разгоны и резкие торможения, то есть тот самый стиль «старт-стоп», знакомый каждому жителю мегаполиса.

Когда вы активно тормозите, фрикционный слой перегревается. На поверхности появляются микротрещины и участки пригорания – в итоге материал стирается неравномерно и гораздо быстрее, чем закладывал производитель. А в холмистой местности, если не тормозить двигателем на затяжных спусках, нагрузка на передние тормоза возрастает кратно. Ресурс и колодок, и дисков в такой ситуации падает почти вдвое.

Выбор комплектующих тоже играет огромную роль. На рынке полно дешевых несертифицированных колодок и откровенных подделок под раскрученные бренды. Понятно, что цена снижается за счет мягкого и нестабильного фрикционного материала. По ощущениям они дают комфортное «мягкое» торможение, но при этом быстро стачиваются и нередко гробят диск – появляются борозды и ступеньки. Дальше – либо проточка, либо замена диска раньше срока. Экономия на колодках выливается в более серьезные траты на ремонт всей системы.

Отдельная история – состояние суппортов и направляющих. Этому фактору многие водители просто не придают значения. А зря. Если направляющие не обслуживать, они закисают, суппорт теряет подвижность, колодка подклинивает и постоянно трется о диск, даже когда педаль тормоза отпущена. Узел работает с постоянным перегревом – появляется характерный запах гари, а износ колодок и дисков ускоряется даже при самой спокойной езде. Именно поэтому любую диагностику по жалобам на быстрый износ специалисты начинают с проверки суппортов, пыльников и направляющих.

Как продлить жизнь тормозам

Главный совет – не игнорировать диагностику при каждом ТО. Обязательно нужно проверять остаточную толщину накладок, подвижность всех элементов и состояние манжет. Кроме того, тормозная система требует регулярного обслуживания. Ориентир – хотя бы раз в два года. В этот регламент входит замена жидкости, обновление смазки направляющих и устранение мелких дефектов, найденных в процессе диагностики. Воспринимать тормоза как дешевый расходник, который надо выжимать до упора, – большая ошибка. Это критический узел, ему нужен плановый и внимательный уход.

В минимальный перечень работ входит не просто замена колодок, а полноценная ревизия суппортов. Их разбирают, чистят, направляющие смазывают специальной термостойкой смазкой, проверяют целостность пыльников и свободный ход поршней. На практике именно эта процедура заметно продлевает жизнь и колодкам, и тормозным дискам.

Наконец, стиль вождения. Спокойный разгон, заблаговременное снижение скорости перед светофорами, торможение двигателем на спусках – эти простые привычки реально уменьшают нагрузку на передние тормозные механизмы. И, конечно, важно правильно подбирать запчасти. Эксперт советует ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и профессиональных сервисов, избегать подозрительно дешевых предложений и не покупать колодки на маркетплейсах.