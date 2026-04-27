Купили модного «китайца» за 4 млн: что сломалось за полгода

«За рулем» перечислил все проблемы на кроссовере Jetour T1 после 15 000 км

Редакционный кроссовер Jetour T1 пробежал уже более 15 тысяч км, из них треть – за последние пару месяцев. Рассказываем, какие огрехи были замечены за это время.

Из-за формы передней кромки капота на ней быстро появляются сколы – владельцам рекомендуем сразу затянуть передок в прозрачную пленку;

Запорный механизм лючка бензобака склонен к обмерзанию и однажды в мороз отказался срабатывать вовсе – его стоит обработать загодя;

Боковые стекла в зоне видимости зеркал быстро закидывает грязью – стоит подумать о дефлекторах на двери.

«Пока Jetour T1 требует минимальных затрат и не доставил серьезных проблем зимой. Впереди лето. Посмотрим, как кроссовер поведет себя в жару. Кроме того, нас ждет плановое техническое обслуживание – будет о чем рассказать».

Полный отчет о приключениях флагманского Джетура – в новой статье «За рулем»!