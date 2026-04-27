Этот обновленный кроссовер потеснит Haval Jolion и Tenet T7 на российском рынке

Эксперт Шапринский назвал главных конкурентов нового Geely Coolray

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский поделился с аналитическим агентством « Автостат» деталями о выходе на рынок обновлённого кроссовера Geely Coolray. По его словам, сами поставки машин стартуют уже в конце апреля – начале мая, а вот официальные продажи развернутся только в мае 2026 года.

Эксперт пояснил, что китайская сборка модели и её ценовое расположение – между Belgee X50+ и Geely Cityray – на первых порах обеспечат Coolray долю в 10-15 процентов от всех продаж бренда. Причём насколько показатель вырастет дальше, напрямую зависит от того, как быстро пойдут поставки и насколько автомобиль будет доступен в салонах дилеров.

Шапринский полагает, что обновлённый Coolray способен стать серьёзным конкурентом для Haval Jolion, Tenet T7 и даже самого Geely Cityray. Главное же, что отличает его от Belgee X50+, – это интерьер и палитра доступных расцветок кузова.