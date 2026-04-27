#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Марка 212 готовит к производству кроссовер Т02
27 апреля
Несущий кузов, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212
Выгодное вложение: эти машины сохранят потраченные на них деньги

iSeeCars: за пять лет владения автомобиль в среднем теряет почти 42% своей цены

Покупая машину, вы почти сразу запускаете процесс, при котором деньги просто улетают в трубу. Вопрос лишь в том, с какой скоростью это происходит. Аналитики из iSeeCars подсчитали: за пять лет среднестатистический автомобиль обесценивается почти на 42%. Получается, владение авто – это не столько комфорт, сколько гарантированный убыток, который далеко не все осознают, выходя из салона.

Чем же тогда объяснить, что Porsche 911 за тот же срок теряет всего 11% стоимости? По сути, этот спорткар – настоящий антикризисный актив. Его младший брат, Porsche 718 Cayman, и вовсе падает в цене лишь на 9,6%. Получается, за удовольствие управлять легендой вы платите на удивление скромные деньги при перепродаже. Рынок спорткаров живет по законам коллекционирования. Люди покупают не транспорт, а эмоцию, которая не ржавеет, автоэксперт Воробьев Антон. Porsche – это эталон, их мало, и на вторичке за ними очередь.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

А вот если смотреть на обычные седаны и кроссоверы – картина выходит куда более грустная. Даже Chevrolet Corvette, теряющий 18,7%, на их фоне выглядит почти чудом. Реальность в том, что подержанные авто часто таят сюрпризы, способные свести на нет всю экономию при покупке. Между прочим, именно в этом сегменте покупатели чаще всего сталкиваются с коррозией и скрытыми дефектами, которые продавцы пытаются замаскировать, лишь бы спасти свои вложения.

Электромобили – отдельная история и, прямо скажем, печальная. Nissan Leaf за пять лет нещадно теряет 63% цены. Купив новый электрокар, вы по сути сразу выбрасываете полтора миллиона рублей. Виновато всё: деградация литий-ионных батарей и бешеный темп развития технологий, из-за которого подержанный электромобиль кажется устаревшим смартфоном с практически незаменяемой батареей. Аналогичная участь ждет Volkswagen ID.4 – его стоимость падает на 62,1%.

Люксовые внедорожники тоже не подарок. Infiniti QX80, например, может подешеветь на сумму до 52 тысяч долларов – это цена вполне приличной недвижимости, которая улетучивается из-за амортизации. Техническая сложность современных машин – их проклятие. Чем больше электроники и наворотов, тем страшнее второму владельцу это покупать, подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев. Поэтому цены летят вниз с обрыва.

На этом фоне самой надёжной ставкой выглядят пикапы, особенно Toyota. Tacoma и Tundra теряют лишь около 20% за пять лет. Это честные, работящие машины, где ценят не мягкость пластика, а выносливость. «Toyota – это религия вторичного рынка. Люди готовы переплачивать за бренд, веря в его вечность, – говорит эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв. – Даже если машина была в ДТП, ее купят быстрее, чем новенький китайский гаджет на колесах». Кстати, лучше всего держатся именно рамные внедорожники и пикапы – их конструкция считается более долговечной, что привлекает покупателей даже при больших пробегах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник:  Pravda.Ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 14
27.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0