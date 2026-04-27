На рынке РФ появилась доступная семиместная Toyota: она дешевле «китайцев»

В РФ начались продажи новых компактвэнов Toyota Veloz по цене от 2,45 млн рублей

Для тех, кто не готов выложить за семиместный кроссовер более 3 млн рублей, появилась альтернатива. Из ОАЭ в Россию начали ввозить Toyota Veloz с тремя рядами сидений. Цены удивляют: на классифайдах находят варианты от 2 450 000 рублей.

Интересно, что официальные семиместные модели в салонах стоят заметно дороже. К примеру, Geely Okavango тянет минимум на 3,9 млн, а за Chery Tiggo 8 Pro Max попросят от 3,3 млн. Jetour X90 Plus с семью местами и вовсе переваливает за 4,2 млн. На фоне этих цифр Veloz смотрится почти как подарок.

Правда, есть нюансы. Самую низкую цену в 2 450 000 рублей выставили в Омске – но это под заказ, а не из наличия. Речь про комплектацию GX: кожаный салон, мультируль с отделкой, светодиодные фары, «климат» на одну зону, сенсорная медиасистема, бесключевой доступ с кнопкой старта, камера, парктроники сзади, датчики давления. Стекла – электро все четыре, есть подлокотники спереди и сзади, подогревы зеркал и заднего стекла. По сути, уже неплохо упаковано.

В других городах цены плавают. Кемерово и Ростов-на-Дону отстают несильно – 2,5 и 2,51 млн соответственно. А вот дальше разброс серьёзнее: в Тюмени – 2,64 млн, во Владивостоке – 2,675 млн, в Благовещенске – 2,71 млн, в Твери – уже 2,88 млн, а в Воронеже – 2,91 млн. Самара, Краснодар и Казань держатся в районе 2,93-3 млн. Причём если брать машину из наличия, цены резко идут вверх: в Самаре за готовый GX просят 3,382 млн, а рекордсмен в Тюмени – 4,249 млн рублей.

Под капотом везде одно и то же: 1,5-литровый атмосферник на 106 лошадей в паре с вариатором. Привод – только передний, независимо от того, откуда конкретно машина (Малайзия, Индонезия, Вьетнам или Таиланд). Технически автомобиль без сюрпризов, но для семейных поездок в городе – вполне.