На популярных в РФ кроссоверах внедрят новую систему автоматической парковки

Chery представила новую интеллектуальную систему автоматической парковки VPD

Китайский производитель Chery анонсировал новую систему автоматической парковки – VPD (Valet Parking Driver). В её арсенале два ключевых режима: One-Tap Departure (самостоятельный подъезд к водителю по одному нажатию) и One-Step Homecoming (автономная парковка). По заявлению пресс-службы марки, этот ассистент появится на серийных Tiggo 7 и Tiggo 8 уже до конца 2026 года.

Как это работает? Функция One-Tap Departure позволяет машине покинуть парковочное место без участия человека. Всё что нужно – нажать кнопку в мобильном приложении: мотор запустится, и автомобиль сам подъедет прямо к владельцу. Причём система анализирует дорожную обстановку при помощи нейросетей, адаптируется к встречным машинам и узким проездам, а при необходимости корректирует маршрут.

На деле One-Step Homecoming – это полная противоположность. Водитель заезжает на паркинг, выходит из автомобиля и через приложение активирует поиск места. Система сама находит заранее заданное парковочное пространство. Если же оно занято, VPD запускает повторное сканирование и выбирает свободный участок, оценивая обстановку в реальном времени.

Кстати, безопасность здесь не на последнем месте. Chery VPD в реальном времени отслеживает пешеходов и других участников движения. Если возникает потенциально опасная ситуация, система сама сбрасывает скорость и может экстренно остановить машину. Любые отклонения в действиях транспорта тут же фиксируются, что обеспечивает безопасность.