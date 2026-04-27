Несущий кузов, распашная дверь, и взятие брода глубиной 850 мм. Что еще известно о новинке бренда 212

Первый нерамный: китайский бренд 212 готовит к выпуску кроссовер Т02

В настоящий момент марка 212 производит исключительно рамные автомобили, но вскоре этому придет конец – готовится к производству кроссовер Т02. Его прототип показали на Пекинском автомобильном салоне.

Напомним, что марка 212 представляет собой китайский автомобильный бренд, созданный на базе модели BAW 212. При этом BAW (Beijing Automobile Works) является сборочным заводом, а не владельцем марки. С 2026 года 212 официально представлен в России.

У кроссовера Т02, в отличие от прежних моделей, нет рамы – кузов несущий. Его форма по сравнению с известным «двести двенадцатым» стала более сглаженной, однако тренд на угловатость все же прослеживается. Ностальгические круглые фары заменила более сложная по своим обводам оптика, а задние фонари стали прямоугольными. Багажная дверь – распашная, на ней подвешено запасное колесо.

Габариты автомобиля официально не разглашались, но корреспонденту «За рулем», присутствующему на автосалоне, удалось подглядеть у сотрудника фирмы следующие параметры: длина составляет 5095 мм, ширина – 2038 мм, высота – 1945 мм, колесная база – 2950 мм. Расчетная глубина преодолеваемого брода – 850 мм.

Характерные обводы крыши и боковин, «оквадраченные» колесные арки - нет ли тут сходства с Defender?

Про техническую начинку в компании предпочли не распространяться, однако в частной беседе с представителями марки удалось выяснить, что помимо версий с обычными двигателями внутреннего сгорания будет и гибридная модификация. Ее мощность составит 310 кВт, а крутящий момент – 709 Н·м.

До конца года Т02 обещают поставить на конвейер, а в 2027-м планируется начать продажи в России.