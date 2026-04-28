Как будет чувствовать себя Geely в России после возрождения марки Volga?

Глава РОАД Подщеколдин оценил перспективы Volga и Geely на российском рынке

На полях «Конвенции РОАД 2026» руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин поделился прогнозами относительно возрожденной Volga и планов китайского гиганта Geely. По его словам, проект в Нижнем Новгороде выглядит крайне серьезно – там исторически сильна автомобильная школа, да и трудовые ресурсы обходятся дешевле московских.

Вот только есть одно «но», которое может всё испортить.

«Если цена резко повысится, хотя бы на 10-15%, они потеряют половину от продаж, как минимум», – предупредил Подщеколдин.

При этом интерес со стороны дилеров к новинке уже зафиксирован, и он весьма высок.

Geely, по мнению эксперта, придется подстраиваться под появление Volga. Марке, скорее всего, придется скорректировать собственную модельную гамму, чтобы не конкурировать сама с собой. О полном уходе из РФ речь, впрочем, не идет.

«Geely, скорее всего, оставят только как бренд для того, чтобы щупать перспективные модели – всякие гибриды, “электрички” будут предлагать. Оставаться одной ногой будут, но так как это не просто китайская, а международная компания, которая серьезно смотрит на европейские рынки, для нее это вынужденная мера. Они хотят свою деятельность отформатировать под текущие санкции», – пояснил глава РОАД.

Любопытно, что незадолго до этого в компании Volga официально опровергли слухи о каком-либо партнерстве с китайской маркой.