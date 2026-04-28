#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
С каких машин россияне пересаживаются на новые Москвичи? Интересная статистика
28 апреля
В России ожидается рекордный рост продаж автомобилей

Эксперт Целиков: продажи новых легковых авто в России вырастут на 17% в апреле

По словам главы аналитического агентства « Автостат» Сергея Целикова, в апреле 2026 года объём продаж новых легковых автомобилей в России, вероятно, поднимется до отметки в 115-120 тысяч единиц. Эти цифры он привёл в своём Telegram-канале, опираясь на еженедельную статистику.

Как уточнил эксперт, если прогноз оправдается, то прирост к апрелю прошлого года (тогда было продано 102,1 тысячи машин) составит 14-17 процентов. Для сравнения: в марте 2026-го динамика относительно марта 2025-го была ещё более заметной – рост достиг 31 процента. Получается, весеннее оживление на рынке – не просто слова, а вполне реальный тренд, подтверждённый цифрами.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Если говорить об итогах первых четырёх месяцев 2026 года в целом, то здесь предварительные расчёты тоже довольно оптимистичны. За январь-апрель отечественный авторынок прибавит примерно десять процентов к аналогичному периоду прошлого года.

Почему же ситуация складывается так благоприятно? Сергей Целиков объясняет это несколькими факторами. Во-первых, автопроизводители постепенно приспособились к новым логистическим маршрутам. Во-вторых, у доступных брендов заметно расширились модельные ряды. Ну и в-третьих, в первом квартале наметилось некоторое снижение ставок по автокредитам, что тоже подстегнуло покупательскую активность.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 11
28.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0