Россияне стали реже покупать УАЗы: продажи упали почти на треть за квартал

Продажи УАЗ в России в 1-м квартале 2026 года сократились на 31%, до 3403 машин

По итогам первых трёх месяцев 2026 года в России было продано 3403 новых автомобиля УАЗ. Эксперты агентства « Автостат», опираясь на данные АО «ППК», отметили – падение относительно аналогичного периода прошлого года составило 31%.

Самым продаваемым оказалось семейство коммерческих машин СГР. За квартал разошлось 1333 таких экземпляра. Правда, и здесь динамика отрицательная: результат на 38% хуже, чем в январе – марте 2025-го.

Флагманский внедорожник Патриот выбрали 878 человек – на 26% меньше, чем год назад. На третьем месте лёгкий грузовик Профи с показателем 628 штук (минус 23%). Чуть отстал Пикап – 510 проданных машин (-25%). Замыкает пятёрку лидеров Хантер, который привлёк всего 54 покупателей, сократив продажи на 31%.