Россияне стали реже покупать УАЗы: продажи упали почти на треть за квартал
Продажи УАЗ в России в 1-м квартале 2026 года сократились на 31%, до 3403 машин
По итогам первых трёх месяцев 2026 года в России было продано 3403 новых автомобиля УАЗ. Эксперты агентства « Автостат», опираясь на данные АО «ППК», отметили – падение относительно аналогичного периода прошлого года составило 31%.
Самым продаваемым оказалось семейство коммерческих машин СГР. За квартал разошлось 1333 таких экземпляра. Правда, и здесь динамика отрицательная: результат на 38% хуже, чем в январе – марте 2025-го.
Флагманский внедорожник Патриот выбрали 878 человек – на 26% меньше, чем год назад. На третьем месте лёгкий грузовик Профи с показателем 628 штук (минус 23%). Чуть отстал Пикап – 510 проданных машин (-25%). Замыкает пятёрку лидеров Хантер, который привлёк всего 54 покупателей, сократив продажи на 31%.
Источник: Автостат
28.04.2026
Отзывы о УАЗ Профи (636)
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
