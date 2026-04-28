Штрафы за номера без флага: кому грозит наказание?

Штраф за номера без триколора с 1 января 2025 года: что нужно знать водителям

Номер без флага – это государственный регистрационный знак автомобиля, на котором нет изображения российского триколора. По стандарту на такой табличке всё ещё есть буквенно-цифровая комбинация, код региона и надпись RUS, просто отсутствует сам флаг.

До 2025 года старый ГОСТ позволял наносить триколор, но не делал это обязательным. Поэтому такие номера не считались подделкой и не нарушали закон. Всё изменилось с 1 января 2025 года – обновлённый стандарт сделал изображение российского флага обязательным элементом.

Но тут есть один важный нюанс. Требование касается только тех номеров, которые были выданы или заменены после 1 января 2025 года. Если таблички достались автовладельцу раньше, он может спокойно ездить с ними дальше – никаких ограничений нет.

Кому грозит штраф

Если автомобиль получил номера уже после 1 января 2025 года, а флага на них нет, инспектор имеет полное право привлечь водителя к ответственности. Это нарушение квалифицируется как использование нестандартных государственных регистрационных знаков – по ч.1 ст.12.2 КоАП РФ.

Наказание в таком случае – предупреждение либо штраф в 500 рублей. Правда, если номера были оформлены до этой даты, никаких претензий от ГАИ быть не должно.

Важный момент: через ГАИ получить номера без триколора невозможно – при регистрации машины теперь выдают только таблички с флагом. А вот в частных мастерских, имеющих соответствующую лицензию, заказать их можно. Оформляется это лично или онлайн, некоторые компании даже отправляют готовые знаки по почте. Но ставить их на машину взамен официальных регистрационных знаков всё же нельзя.

Сколько стоят и зачем их ставят

Цена на такие номера зависит от региона и качества. В среднем дубликат одной таблички обойдётся примерно в 1000 рублей. Если захочется «жирные» номера (с утолщённым шрифтом), комплект может стоить уже около 4000 рублей.

По сути, использовать номера без триколора законно только в одном случае – если они выданы до 1 января 2025 года. В противном случае это нарушение.