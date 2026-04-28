МВД разрешило использовать номерные рамки, за которые раньше лишали прав

МВД России официально разрешило использовать магнитные рамки для госномеров

МВД России наконец-то внесло ясность в ситуацию с креплением автомобильных номеров. Ведомство официально подтвердило: магнитные рамки и держатели – вне закона только в том случае, если они искажают символы или мешают их считыванию. А значит, обычная магнитная конструкция, которая не скрывает буквы и цифры, больше не повод для штрафа.

Раньше инспекторы частенько цеплялись к таким устройствам, считая их изменением конструкции госзнака. Теперь же позиция четкая: главное, чтобы номер соответствовал ГОСТу и оставался читаемым. Если магнитная рамка держит табличку крепко, не болтается и не закрывает ни миллиметра символов – всё по закону.

По сути, новый разъяснительный документ МВД разрешает то, что уже давно было на практике у многих водителей. Магнитные держатели удобны: их легко снять при мойке или замене номера, да и следов на кузове не оставляют.

Впрочем, стоит помнить о границах дозволенного. Если рамка гнется, болтается или установлена так, что номер висит криво – тут уже не отвертишься. Штраф за нечитаемые или нестандартные знаки никто не отменял. А уж если магнитная подложка позволяет быстро перевернуть номер или вовсе снять его на ходу – это уже откровенное нарушение, и наказание будет серьезным.

Так что для большинства автомобилистов новость скорее хорошая. Магнитные рамки можно использовать смело, но с головой: следить за состоянием крепления и не пытаться обмануть камеры. Главное – чтобы табличка всегда была на месте, чистая и читаемая.