В России начали продавать добротный японский кроссовер дешевле Весты

Кроссоверы Honda WR-V из Японии предлагаются в РФ с ценами от 1,4 млн рублей

На российских площадках появился японский компактный кроссовер Honda WR-V. По сути, это прямой аналог знакомых нам Hyundai Creta или Kia Seltos, а также недавно вышедших Tenet T4 и Belgee X50/X50+. Машины везут из Японии неофициально – по схеме параллельного импорта.

Самое интересное – цена. Если Tenet T4 калужской сборки (даже прошлогодних версий) стартует от 2 089 000 рублей, а за Belgee X50+ дилеры просят минимум 2 319 990, то новый японец доступен уже от 1 405 000 рублей. Сравнение с другими новинками тоже не в пользу последних: Changan CS35 Max стоит не меньше 2 599 900, а Jaecoo J6 – от 2 290 000.

Компания из Владивостока предлагает привезти машину под заказ именно за эту сумму – 1 405 000 рублей. В описании подчёркивается: никаких дополнительных трат не потребуется. В цену уже входят сам автомобиль, его доставка, растаможка и оформление документов для постановки на учёт.

За эти деньги кроссовер идёт в праворульном исполнении в комплектации Z. Внутри – комбинированная обивка из ткани и эко-кожи, однозонный климат-контроль, мультируль с кожаным ободком, повторители поворотников на зеркалах, несколько USB-портов, сенсорная мультимедийка и парктроники спереди и сзади.

Похожие предложения нашлись не только во Владивостоке. В Перми, Тюмени, Уссурийске и Иркутске WR-V готовы привезти примерно за те же деньги. Всего в классифайдах сейчас висят несколько десятков объявлений. Цены разнятся от города к городу: в Новосибирске machine можно заказать за 1 650 000 рублей, в Красноярске – за 1 720 000, в Симферополе за 1 760 000, в Находке – за 1 780 000, в Барнауле – за 1 840 000, а в Томске ценник доходит ровно до 2 000 000 рублей.

Есть и варианты из наличия, а не под заказ. В Новосибирске кроссовер в версии Z Black Style со штампованными стальными дисками стоит 2 230 000 рублей. В Белогорске Амурской области за 2 250 000 продают топовую комплектацию – там уже камера заднего вида, улучшенная мультимедиа, климат-контроль и встроенный видеорегистратор.

Рекомендуем Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Кроме того, свежие Honda WR-V можно найти у продавцов из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Благовещенска, Ангарска, Томска, Старого Оскола и даже Москвы. Самый дорогой экземпляр из нынешних объявлений тянет на 2 600 000 рублей.

Технически все эти автомобили одинаковы. Под капотом стоит 1,5-литровый атмосферный мотор на 121 лошадиную силу, работающий в паре с вариатором. Привод – исключительно передний.