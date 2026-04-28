Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
28 апреля
Сколько реально денег вы теряете на своей машине каждый месяц? Цифры удивят
Расходы на владение машиной за 2 млн рублей...
Руссо-Балтъ С55
28 апреля
Стало известно, сколько будет стоить кроссовер возрожденной отечественной марки
Базовая версия кроссовера Руссо-Балтъ С55 будет...
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
28 апреля
Этот «бессмертный» универсал из Японии обойдется дешевле Лады
В России начались продажи универсалов Toyota...

В России начали продавать добротный японский кроссовер дешевле Весты

Кроссоверы Honda WR-V из Японии предлагаются в РФ с ценами от 1,4 млн рублей

На российских площадках появился японский компактный кроссовер Honda WR-V. По сути, это прямой аналог знакомых нам Hyundai Creta или Kia Seltos, а также недавно вышедших Tenet T4 и Belgee X50/X50+. Машины везут из Японии неофициально – по схеме параллельного импорта.

Honda WR-V
Самое интересное – цена. Если Tenet T4 калужской сборки (даже прошлогодних версий) стартует от 2 089 000 рублей, а за Belgee X50+ дилеры просят минимум 2 319 990, то новый японец доступен уже от 1 405 000 рублей. Сравнение с другими новинками тоже не в пользу последних: Changan CS35 Max стоит не меньше 2 599 900, а Jaecoo J6 – от 2 290 000.

Рекомендуем
Что нам заливают в двигатели — рейд по сервисам

Компания из Владивостока предлагает привезти машину под заказ именно за эту сумму – 1 405 000 рублей. В описании подчёркивается: никаких дополнительных трат не потребуется. В цену уже входят сам автомобиль, его доставка, растаможка и оформление документов для постановки на учёт.

За эти деньги кроссовер идёт в праворульном исполнении в комплектации Z. Внутри – комбинированная обивка из ткани и эко-кожи, однозонный климат-контроль, мультируль с кожаным ободком, повторители поворотников на зеркалах, несколько USB-портов, сенсорная мультимедийка и парктроники спереди и сзади.

Похожие предложения нашлись не только во Владивостоке. В Перми, Тюмени, Уссурийске и Иркутске WR-V готовы привезти примерно за те же деньги. Всего в классифайдах сейчас висят несколько десятков объявлений. Цены разнятся от города к городу: в Новосибирске machine можно заказать за 1 650 000 рублей, в Красноярске – за 1 720 000, в Симферополе за 1 760 000, в Находке – за 1 780 000, в Барнауле – за 1 840 000, а в Томске ценник доходит ровно до 2 000 000 рублей.

Интерьер Honda WR-V
Есть и варианты из наличия, а не под заказ. В Новосибирске кроссовер в версии Z Black Style со штампованными стальными дисками стоит 2 230 000 рублей. В Белогорске Амурской области за 2 250 000 продают топовую комплектацию – там уже камера заднего вида, улучшенная мультимедиа, климат-контроль и встроенный видеорегистратор.

Рекомендуем
Назван способ солидно сэкономить на ремонте авто

Кроме того, свежие Honda WR-V можно найти у продавцов из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Благовещенска, Ангарска, Томска, Старого Оскола и даже Москвы. Самый дорогой экземпляр из нынешних объявлений тянет на 2 600 000 рублей.

Технически все эти автомобили одинаковы. Под капотом стоит 1,5-литровый атмосферный мотор на 121 лошадиную силу, работающий в паре с вариатором. Привод – исключительно передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Honda
28.04.2026 
