Сколько прослужит двигатель Лады: ответ АВТОВАЗа

Эксперт АВТОВАЗа Парадизов: Ресурс моторов Lada составляет от 220 000 км

Больше 200 000 километров – именно такую минимальную планку закладывают инженеры для современных моторов Лады. В пресс-службе компании уточнили, что это нижняя граница, заложенная ещё на этапе проектирования. Однако на практике всё может быть иначе – пробег двигателя сильно варьируется в зависимости от внешних обстоятельств.

Всё дело в том, что ресурс силового агрегата не постоянная величина. По информации от официальных представителей бренда, на долговечность влияет сразу несколько факторов: условия, в которых эксплуатируется машина, манера вождения, качество топлива и масел, а также своевременность прохождения техобслуживания. Между прочим, сами конструкторы утверждают, что показатели долговечности вазовских моторов находятся на уровне зарубежных аналогов в своём классе. И бывали случаи, когда Лада проходила 300 тысяч километров без какого-либо вмешательства в двигатель.

В компании подчёркивают: заявленный ресурс напрямую зависит от того, насколько грамотно ещё на заводе подобраны материалы для деталей. Речь идёт о прочности, износостойкости и точности зазоров в парах трения. Причём немалое значение имеет и масса подвижных частей – чем они легче, тем ниже силы инерции. Всё это в комплексе уменьшает трение и износ, что положительно сказывается на «живучести» мотора.

Любопытна и технология изготовления современных агрегатов. На АВТОВАЗе применяется так называемая селективная сборка. Суть в том, что «умная» автоматика на конвейере сверяет фактические габариты блоков, поршней, распределительных и коленчатых валов. Затем детали компонуют таким образом, чтобы зазоры в сопряжениях попали в самый оптимальный диапазон, что в итоге даёт максимальный срок службы.

Директор по качеству автосборочных производств АВТОВАЗа Виталий Парадизов заявил, что планка по ресурсу двигателей в последнее время не пересматривалась. «У нас изменений по конструктивно заложенным ресурсам не было. Условно, конструкция двигателя – она была сделана достаточно давно. То есть 1.6 двигатель первого поколения, который мы сейчас выпускаем, – тот же самый двигатель, который был», – пояснил Парадизов.

Ушакова Ирина
02.05.2026 
