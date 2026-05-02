Когда автомобиль заберут за просрочку кредита даже без суда

Юрист Капштык: Как банки изымают автомобили в кредит за просрочки без суда

Россияне, оформившие автокредит, рискуют остаться без машины даже при небольшой задержке платежей – в некоторых случаях банк забирает её досрочно и без судебного разбирательства. О том, при каких обстоятельствах это происходит, а когда водитель может рассчитывать на передышку в выплатах, рассказал юрист Юрий Капштык.

Как объяснил эксперт, изъятие залогового автомобиля – мера крайняя. Она применяется не за каждый пропуск взноса. Главные условия: просрочка становится систематической, заёмщик не реагирует на претензии, а в договоре чётко зафиксировано право банка забрать машину. Либо уже существует решение суда, предписывающее взыскать долг и обратить взыскание на транспорт.

Универсального порога просрочки, после которого «автоматически» изымают авто, в законодательстве попросту нет. Всё решается индивидуально – с учётом пунктов, которые прописаны в конкретном соглашении между автомобилистом и кредитной организацией.

«Банк сначала проводит претензионную и досудебную работу: предлагает реструктуризацию, может передать долг по договору цессии, а при наличии объективных причин задержки платежей – предоставить кредитные каникулы, в среднем до 100 дней», – пояснил юрист.

Залоговый механизм включается, только если, несмотря на все попытки урегулировать ситуацию, заёмщик упорно уклоняется от выплат и игнорирует требования.

«Когда в договоре прямо прописано, что при наличии просрочки заемщик обязан передать автомобиль, банк вправе требовать изъятия. В иных случаях кредитор обращается в суд, добивается решения о взыскании долга и обращении взыскания на залоговый автомобиль. И уже на основании этого решения машина может быть изъята и реализована», – подытожил Капштык.