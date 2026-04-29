В России начнут выпускать популярные кроссоверы с хорошими внедорожными данными

«Автотор» начал монтаж сварочной линии для кроссоверов Jetour T1 и T2

На калининградском предприятии « Автотор» стартовала установка нового сварочного комплекса для выпуска кроссоверов Jetour. Оборудование предназначено для моделей T1 и T2, которые будут проходить полный производственный цикл с окраской и сваркой кузовов.

В апреле текущего года специалисты завода приступили к монтажу очередного участка с роботизированной сваркой. По сути, это следующий шаг в программе по повышению автоматизации и общей эффективности производства – наращивать объёмы без такого оборудования было бы сложно.

Jetour T1

Сотрудничество между «Автотором» и китайским брендом Jetour началось ещё в апреле 2024 года. Соглашение предполагает постепенное расширение модельного ряда, увеличение объёмов выпуска и создание инфраструктуры для полного цикла сборки. Всё это, кстати, касается не только Jetour, но и марок Soueast.

Примечательно, что уже в 2025-м завод ввёл в строй модернизированную сварочную линию. На тот момент удалось не только запустить полный цикл для нескольких моделей, но и освоить окраску кузовов для кроссоверов Jetour Dashing, X70 Plus, а также Soueast S06 и S07.

Jetour T2

Как подчеркнули на предприятии, углубление технологических процессов напрямую влияет на качество продукции и уровень локализации. А это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность машин на российском рынке. Вдобавок проект обещает создать новые рабочие места и дать дополнительные мощности для локальной сборки автомобилей Jetour и Soueast.