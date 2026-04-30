Как часто ломались китайские автомобили в морозы

«Авто.ру»: 54% владельцев китайских авто в РФ не столкнулись с проблемами зимой

По итогам опроса, проведенного «Авто. ру», большинство владельцев «китайцев» не столкнулись с существенными техническими проблемами в течение зимы. Доля автовладельцев, обращавшихся в сервис не более двух раз, составила 35%, в то время как 54% респондентов сообщили об отсутствии каких-либо неисправностей. Эти данные практически идентичны показателям для владельцев автомобилей других иностранных марок. Российские автовладельцы в 2026 году слегка пересмотрели свои симпатии: Haval и Geely остаются в лидерах, а вот упоминания Chery «просели» на 10% по сравнению с 2025-м. Похоже, это напрямую связано с тем, что сама марка стала реже встречаться на дорогах.

Исследование показало: больше половины водителей вообще не сталкивались с техническими проблемами в холода. А среди тех, чьей машине не исполнилось и трех лет, 38% ни разу за зиму не заезжали в сервис – это на 3% больше, чем год назад. Правда, примерно 4% автомобилей, причём вне зависимости от возраста, умудрились побывать в ремонте пять раз и более.

Что касается денег, тут картина почти без изменений. Если год назад 35% респондентов потратили на ремонт меньше 20 тысяч рублей, то теперь доля составила 30%. Группа с расходами от 20 до 50 тысяч сжалась на 2% - до 37%. Зато число тех, кто выложил от 50 до 80 тысяч, подскочило на 5% – теперь это каждый пятый опрошенный.

Причины визитов в автосервис в целом остались прежними, но есть один заметный скачок: в сильные морозы резко чаще стала садиться батарейка – 24% против 18% годом ранее. Завести машину с трудом удалось 16% водителей (было 15%), а с тормозами проблемы возникли у 11%.

Владельцы китайских автомобилей в целом довольны тем, как их «железные кони» перенесли зиму. 80% оценили свой опыт на 4 или 5 баллов. Причём доля тех, кто совсем недоволен, традиционно ниже 1%.

Подведем итог: исследование, которое проводят уже третий год, говорит, что отношение к «китайцам» стабилизируется. 26% респондентов признались, что стали относиться к ним лучше, 20% и так были настроены положительно, а 39% держат нейтралитет – это на 2,5% больше, чем в прошлом году.

Интересный момент: 33% опрошенных уверены, что китайские машины ломаются с той же частотой, что и другие иномарки. А вот тех, кто считает, что поломки случаются заметно чаще, стало вдвое меньше – 4% вместо прежних 7%.

Средние траты на обслуживание «китайца» за зиму составили 21 тысячу рублей, из которых 12 тысяч ушло на запчасти. Для сравнения, владельцы отечественных авто в среднем отдавали 16,3 тысячи.

Опрос проводили в апреле 2026 года, в нём поучаствовали 1715 человек со всей страны.