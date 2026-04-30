Бывший дизайнер Jaguar и Rolls-Royce оценил автомобили Lada

Британский дизайнер Джайлс Тейлор, в портфолио которого сотрудничество с Jaguar и Rolls-Royce, дал оценку современной линейке Lada. Своими мыслями он поделился с корреспондентом Autonews.ru прямо на Пекинском автосалоне.

Особого внимания Тейлора удостоилась перспективная модель Azimut. По мнению эксперта, это отличный пример того, как должен выглядеть современный автомобиль.

«Сегмент внедорожников и компактных SUV сейчас очень востребован – особенно в странах с суровыми погодными условиями, такими как Россия или Северная Европа», – подчеркнул он. Такие машины, по словам дизайнера, дают водителям ощущение безопасности за счет высокого клиренса и чувства защищенности, что критически важно для семей. К тому же их ценят за универсальность и практичность.

Отдельно Тейлор вспомнил легендарную Lada Niva. К ней, признался дизайнер, у него особое отношение. Он назвал авто культовым и выделил его цельный, моментально узнаваемый образ.

Из черт Нивы дизайнер отметил вертикальную корму, стекло, почти вплотную прилегающее к кузову, строгие функциональные фары и лаконичный квадратный капот.

«Мне нравятся интересные графические решения, практичные детали вроде багажника на крыше, характерные колеса с хромированными элементами. Это действительно культовый дизайн», – добавил он. Кстати, такие машины до сих пор встречаются на улицах, например, Мюнхена.

Дизайн Lada Vesta Тейлор затрагивать подробно не стал – лишь упомянул, что знаком с моделью косвенно. Он напомнил, что работа над ней принадлежит Стиву Маттину, с которым дизайнера связывает давняя дружба.

В беседе с Autonews.ru эксперт высказался и о китайском автопроме. По его словам, местные бренды не могут похвастаться богатой историей, зато обладают внушительным набором технологий.

Источник:  Autonews.ru
Ушакова Ирина
30.04.2026 
