#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как часто ломались китайские автомобили в морозы
30 апреля
Почему частая мойка машины вредна? Ответ эксперта

Автоэксперт Шапарин: Агрессивные средства и жёсткие щётки разрушают ЛКП

Многие автолюбители считают, что чем чаще моешь машину, тем лучше она выглядит. На деле такая привычка с использованием агрессивных средств и жёстких мочалок способна принести куда больше вреда, чем пользы. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, почему не стоит увлекаться водными процедурами.

По его словам, ключевой момент – не частота, а качество обработки. Специалист советует перейти на двухфазную мойку. Сначала неагрессивными составами снимается основной слой грязи, а уже потом используются спецшампуни, крупноячеистая губка и ведро с сепаратором – это убирает песок, который обычно и царапает лак.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Отдельный риск – автоматические мойки. Шапарин предупреждает: там далеко не всегда следят за состоянием щёток. Когда они изнашиваются, то начинают буквально драть краску. Это как наждачкой пройтись – мелкие царапины гарантированы.

«Аналогичный принцип – с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. Чтобы при регулярных чистках не потрескалась кожа, не потускнел пластик, не испортилась ткань обивки», – добавил специалист.

Кстати, директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский ранее отмечал: мойка днища и подвески – процедура ситуативная. Особенно актуальна она после зимы, поездок по грязи, в дождливую погоду, а также перед диагностикой или продажей автомобиля.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
30.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0