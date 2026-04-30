Почему частая мойка машины вредна? Ответ эксперта

Автоэксперт Шапарин: Агрессивные средства и жёсткие щётки разрушают ЛКП

Многие автолюбители считают, что чем чаще моешь машину, тем лучше она выглядит. На деле такая привычка с использованием агрессивных средств и жёстких мочалок способна принести куда больше вреда, чем пользы. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин объяснил, почему не стоит увлекаться водными процедурами.

По его словам, ключевой момент – не частота, а качество обработки. Специалист советует перейти на двухфазную мойку. Сначала неагрессивными составами снимается основной слой грязи, а уже потом используются спецшампуни, крупноячеистая губка и ведро с сепаратором – это убирает песок, который обычно и царапает лак.

Отдельный риск – автоматические мойки. Шапарин предупреждает: там далеко не всегда следят за состоянием щёток. Когда они изнашиваются, то начинают буквально драть краску. Это как наждачкой пройтись – мелкие царапины гарантированы.

«Аналогичный принцип – с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. Чтобы при регулярных чистках не потрескалась кожа, не потускнел пластик, не испортилась ткань обивки», – добавил специалист.

Кстати, директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский ранее отмечал: мойка днища и подвески – процедура ситуативная. Особенно актуальна она после зимы, поездок по грязи, в дождливую погоду, а также перед диагностикой или продажей автомобиля.