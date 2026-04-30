Этих автомобилистов освободят от уплаты утильсбора

В ГД предложили отменить уплату утильсбора для льготных категорий граждан

30 апреля на сайте нижней палаты парламента опубликован законопроект, который может серьёзно облегчить жизнь нескольким категориям россиян. Авторы инициативы предлагают полностью освободить их от уплаты утилизационного сбора на автомобили.

Речь идёт о ветеранах боевых действий, инвалидах I группы, многодетных семьях и семьях, где воспитываются дети-инвалиды. Документ уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

По сути, это значит, что при покупке машины перечисленные льготники смогут сэкономить немалую сумму. Сейчас утилизационный сбор – это обязательный платёж, который закладывается в стоимость автомобиля, причём как нового, так и ввозимого из-за границы.

Инициатива, если её примут, снизит финансовую нагрузку на наиболее уязвимые и заслуженные категории граждан. Правда, пока это только проект – как быстро его рассмотрят, не уточняется.