Система автопарковки от Omoda и Jaecoo превзошла водителя с 15-летним стажем

Omoda и Jaecoo представили систему автопарковки VPD на Пекинском автосалоне

На Пекинском автосалоне бренды Omoda и Jaecoo показали новую технологию VPD (Valet Parking Driver) – цифровой сервис для полностью автономной парковки.

Система серьёзно отличается от привычных помощников при маневрировании. Тут вся работа завязана на полный цикл: VPD не просто помогает крутить руль, а сама ищет свободное место на многоэтажном паркинге. В пресс-службе марок уточнили, что водитель может просто выйти из машины у входа и отправить её на стоянку через приложение.

У технологии выделили два основных режима. Первый – «Автономная парковка»: человек покидает салон, а автомобиль действует без него. Второй – «Вызов автомобиля»: машина сама прокладывает маршрут, объезжает препятствия и приезжает к указанной точке. Запоминать, где именно стоит транспорт, больше не придётся.

Эффективность VPD проверили экспериментально – её сравнили с реальным водителем, у которого стаж 15 лет. Испытания проводились в экстремальных условиях. Выяснилось, что электроника обошла человека сразу по трём показателям: ей понадобилось меньше времени на парковку, она сделала меньше корректировок рулём и парковалась точнее.

При этом важно понимать: на сегодняшний день VPD – это ассистент, а не полноценный автопилот. Использовать его можно только внутри закрытых территорий – например, на паркингах. На дороги общего пользования технология пока не рассчитана. Представители Omoda и Jaecoo подчеркнули: водитель обязан следить за процессом и быть готовым в любой момент взять управление обратно.