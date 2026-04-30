В Госдуме высказались о предложении снизить нештрафуемый порог скорости

Спикер ГД Володин выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Подавляющее большинство депутатов Госдумы, вне зависимости от фракционной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.

По его словам, Госдума высказала свою позицию по ранее обсуждавшемуся вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости: «неправильно будет принимать такое решение». «С этим согласились в Правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение», – сообщил Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», – призвал спикер Госдумы.

«Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет», – резюмировал Володин.