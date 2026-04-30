В Госдуме высказались о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Подавляющее большинство депутатов Госдумы, вне зависимости от фракционной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.
По его словам, Госдума высказала свою позицию по ранее обсуждавшемуся вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости: «неправильно будет принимать такое решение». «С этим согласились в Правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение», – сообщил Володин.
«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», – призвал спикер Госдумы.
«Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет», – резюмировал Володин.
