#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныРейтингиДневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Госдуме высказались о предложении снизить нештрафуемый порог скорости

Спикер ГД Володин выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Подавляющее большинство депутатов Госдумы, вне зависимости от фракционной принадлежности, выступают против изменения нештрафуемого порога превышения скорости, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем канале в Max.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
По его словам, Госдума высказала свою позицию по ранее обсуждавшемуся вопросу снижения нештрафуемого порога превышения скорости: «неправильно будет принимать такое решение». «С этим согласились в Правительстве, одно из министерств которого инициировало это предложение», – сообщил Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. В настоящее время нештрафуемый порог составляет 20 км/ч. Давайте этим руководствоваться», – призвал спикер Госдумы.

«Прежде чем озвучивать такое и вносить напряжение в общество, необходимо десять раз подумать: надо ли это? У нас такой темы нет», – резюмировал Володин.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  канал Вячеслава Володина в Max
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Количество просмотров 3
30.04.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0