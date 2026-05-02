Уходит эпоха: Mazda снимает с производства один из самых доступных хэтчбеков

Mazda2 снимут с производства в Японии летом 2026 года

Компания Mazda официально объявила о скором завершении выпуска легендарного хэтчбека Mazda2 на родине. Производственные линии в префектуре Ямагути остановятся уже этим летом – после того как дилеры распродадут последние экземпляры, модель окончательно исчезнет из автосалонов.

Для японского автогиганта это логичный, хоть и грустный шаг в рамках стратегии по отказу от компактных бензиновых машин. Мировой тренд на электрификацию и тотальное доминирование кроссоверов не оставили «малышу» шансов – даже несмотря на внушительную историю и преданную армию поклонников.

Mazda2

В 2025 году, к слову, Mazda2 разошлась тиражом примерно в 23,6 тысячи штук, уступив в Японии по популярности только кроссоверу CX-5. Причём корни модели уходят аж в 1996 год, когда на свет появился автомобиль Demio. Нынешнее, третье по счёту поколение выпускается с 2014 года и оснащается атмосферным 1,5-литровым мотором SKYACTIV-G, выдающим 85 кВт. Расход топлива при этом держится на уровне около 4,5 литра на сотню – неплохой показатель даже по нынешним меркам.

Интерьер Mazda2

Ранее, ещё в 2025-м, Mazda уже свернула продажи этой модели в Великобритании. Впрочем, европейцам и британцам по-прежнему доступен Mazda2 Hybrid – он напичкан современными ассистентами i-Activsense, умной гибридной установкой и мультимедиа с поддержкой смартфонов. А вот «настоящая» бензиновая «двойка», та самая, что радовала водителей с 2002 года, доживает последние месяцы.