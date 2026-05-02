В России начались продажи практичного полноприводного «японца» дешевле Гранты

Новый Suzuki Every c полным приводом и автоматом стоит в РФ от 900 тысяч рублей

На автомобильном рынке России появилось неожиданное предложение для тех, кто ищет новый транспорт за сумму до одного миллиона рублей. Дальневосточные компании организовали поставки японских кей-каров, и один из них – полноприводный Suzuki Every – уже доступен к заказу по цене от 900 000 рублей.

Suzuki Every

Пока на официальном рынке иномарки в такой ценовой категории практически исчезли, ситуация с отечественным автопромом тоже не радует. Даже LADA Granta, оснащенная хотя бы двумя подушками безопасности, стоит не меньше 1 101 000 рублей. Китайский кроссовер JAC JS4, несмотря на щедрые скидки дилеров, обойдется минимум в 1 584 000 рублей.

Suzuki Every

Согласно объявлениям на классифайдах, во Владивостоке сейчас можно заказать как минимум два новых Suzuki Every: за 900 000 и 989 000 рублей. Оба автомобиля представлены в четырехместной пассажирской версии Wagon, но подготовлены с учетом российских реалий. На них установлены «внедорожные» шины, а у более дорогого экземпляра еще и доработана подвеска с увеличенным клиренсом.

Технически машины абсолютно одинаковы. Под передними сиденьями спрятан турбомотор объемом всего 658 кубических сантиметров – это классические 0,7 литра, характерные для японских кей-каров. Мощность – 64 лошадиные силы, работает двигатель в паре с четырехступенчатым автоматом. Привод, что особенно интересно, полный, причем с жестким подключением передней оси.

Интерьер Suzuki Every
Интерьер Suzuki Every

Оснащение у обоих Suchi Every, кстати, весьма достойное для малолитражки. В списке значатся кондиционер, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники, подогрев передних кресел и мультимедийная система с крупным сенсорным экраном и динамиками. Есть и камера заднего вида.

Версия за 989 000 рублей заметно богаче. Это максимальная комплектация PZ Turbo Special. Здесь уже есть электропривод обеих задних дверей, более высокая крыша, кожаный мультируль, кнопка запуска двигателя и расширенный пакет систем безопасности.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 29146
02.05.2026 
