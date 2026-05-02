#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

В Россию привезли надежную семейную Тойоту дешевле китайских аналогов

В РФ начались продажи новых компактвэнов Toyota Veloz по цене от 2,45 млн рублей

Для тех, кто ищет вместительный и японский автомобиль без огромных переплат, появился свежий вариант. Речь о семиместном компактвэне Toyota Veloz. Машины везут к нам через параллельный импорт – в основном из Объединенных Арабских Эмиратов. Самые дешевые предложения на классифайдах начинаются от 2 450 000 рублей.

За эти деньги новый официальный семиместный кроссовер в нынешних реалиях просто не найти. Сравните сами: Geely Okavango сейчас стоит минимум 3 908 990 рублей. Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется как минимум в 3 305 000 рублей, а за Jetour X90 Plus с таким же количеством кресел дилеры просят от 4 199 000 рублей. Разница, как говорится, налицо.

Toyota Veloz
Toyota Veloz

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Антифриз — это просто. Но не легко

По минимальной цене, 2 450 000 рублей, Veloz привезут под заказ в Омск. Речь о комплектации GX с отделкой салона кожей. Внутри: кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, светодиодная оптика, мультимедиа с тачскрином, камера заднего вида с парктрониками, а также кнопка запуска двигателя с бесключевым доступом. Плюс обогрев зеркал и заднего стекла, электростеклоподъемники по кругу и «зимний» пакет.

Ценообразование сильно привязано к городу. В Кемерово такую же машину, только другого цвета, привезут за 2 500 000 рублей, в Ростове-на-Дону – за 2 510 000 рублей. Дальше цены ползут вверх: жителям Тюмени поставка обойдется в 2 640 760 рублей, Владивостока – 2 675 000 рублей, Благовещенска – 2 710 000 рублей. В Твери компактвэн оценен в 2 880 000 рублей, а в Воронеже – уже в 2 910 000 рублей. Самые дорогие предложения, если верить объявлениям, в Самаре (2 931 000), Краснодаре (2 980 000) и Казани – почти 3 миллиона.

Интерьер Toyota Veloz
Интерьер Toyota Veloz

Рекомендуем
Новую Весту можно взять по подписке — оно того стоит?

Кстати, на рынке есть и машины в наличии. В той же Самаре новый Veloz в GX стоит уже 3 382 000 рублей. Настоящий рекордсмен по цене нашелся в Тюмени: там такой же автомобиль выставили за 4 249 000 рублей – почти вдвое дороже стартовой цены в Омске.

Теперь о технике. Под капотом у всех «Велозов» один агрегат: 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 106 лошадиных сил, который работает только в паре с вариатором. Привод – только передний. Кстати, страна сборки значения не имеет – будь то Малайзия, Индонезия, Вьетнам или Таиланд, начинка не меняется.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 15738
02.05.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0