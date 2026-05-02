В Россию привезли надежную семейную Тойоту дешевле китайских аналогов

В РФ начались продажи новых компактвэнов Toyota Veloz по цене от 2,45 млн рублей

Для тех, кто ищет вместительный и японский автомобиль без огромных переплат, появился свежий вариант. Речь о семиместном компактвэне Toyota Veloz. Машины везут к нам через параллельный импорт – в основном из Объединенных Арабских Эмиратов. Самые дешевые предложения на классифайдах начинаются от 2 450 000 рублей.

За эти деньги новый официальный семиместный кроссовер в нынешних реалиях просто не найти. Сравните сами: Geely Okavango сейчас стоит минимум 3 908 990 рублей. Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется как минимум в 3 305 000 рублей, а за Jetour X90 Plus с таким же количеством кресел дилеры просят от 4 199 000 рублей. Разница, как говорится, налицо.

Toyota Veloz

По минимальной цене, 2 450 000 рублей, Veloz привезут под заказ в Омск. Речь о комплектации GX с отделкой салона кожей. Внутри: кожаный мультируль, однозонный климат-контроль, светодиодная оптика, мультимедиа с тачскрином, камера заднего вида с парктрониками, а также кнопка запуска двигателя с бесключевым доступом. Плюс обогрев зеркал и заднего стекла, электростеклоподъемники по кругу и «зимний» пакет.

Ценообразование сильно привязано к городу. В Кемерово такую же машину, только другого цвета, привезут за 2 500 000 рублей, в Ростове-на-Дону – за 2 510 000 рублей. Дальше цены ползут вверх: жителям Тюмени поставка обойдется в 2 640 760 рублей, Владивостока – 2 675 000 рублей, Благовещенска – 2 710 000 рублей. В Твери компактвэн оценен в 2 880 000 рублей, а в Воронеже – уже в 2 910 000 рублей. Самые дорогие предложения, если верить объявлениям, в Самаре (2 931 000), Краснодаре (2 980 000) и Казани – почти 3 миллиона.

Интерьер Toyota Veloz

Кстати, на рынке есть и машины в наличии. В той же Самаре новый Veloz в GX стоит уже 3 382 000 рублей. Настоящий рекордсмен по цене нашелся в Тюмени: там такой же автомобиль выставили за 4 249 000 рублей – почти вдвое дороже стартовой цены в Омске.

Теперь о технике. Под капотом у всех «Велозов» один агрегат: 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 106 лошадиных сил, который работает только в паре с вариатором. Привод – только передний. Кстати, страна сборки значения не имеет – будь то Малайзия, Индонезия, Вьетнам или Таиланд, начинка не меняется.