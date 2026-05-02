Как получить компенсацию за упавшее на машину дерево? Советы юриста

Юрист Воропаев рассказал, как получить компенсацию за поврежденное деревом авто

Чтобы добиться выплаты за автомобиль, пострадавший от падения дерева, владельцу потребуется качественная фото- и видеосъемка случившегося, а также дендрологическая экспертиза. Такой алгоритм действий озвучил автоюрист Лев Воропаев.

Напомним, что непогода обрушилась на столицу 27 апреля. Порывы ветра достигали 23 метров в секунду – в городе шёл мокрый снег, и такая погода, судя по прогнозам, продержится до конца суток. По информации департамента городского хозяйства Москвы, ветровалом уже повалено более 110 деревьев. Власти традиционно призвали горожан не гулять под кронами, не прятаться там от дождя и, конечно, не ставить машины рядом с насаждениями.

Но если неприятность всё же произошла и ветка или ствол повредили кузов, первым делом нужно звонить участковому уполномоченному, советует юрист. Сотрудник полиции обязан составить протокол осмотра, а также сделать снимки места происшествия.

«Однако и самому владельцу авто важно не терять время и максимально подробно заснять произошедшее. Имея такие данные, можно будет заказать дендрологическую экспертизу, которая поможет доказать, что растение было больным, гнилым, сухим, из-за чего и произошло падение», – говорит Лев Воропаев.

Следующий шаг – проведение независимой оценки ущерба и направление досудебной претензии. Если дерево росло во дворе жилого дома, иск адресуют управляющей компании. Если на муниципальной земле – в городскую администрацию. По словам эксперта, ответчики часто отказывают, ссылаясь на форс-мажор: мол, ветер был штормовой (кстати, пороги там свыше 25 м/с). Вот тут-то и пригодится заключение дендролога.

Эксперт привёл пример из своей практики: организация отказывалась компенсировать ущерб от поваленного дерева, упирая на ураган. Однако мы подготовили заключение специалиста, которое доказало: ствол был прогнившим и трухлявым, поэтому рухнул сам по себе. В итоге автовладелец получил деньги.