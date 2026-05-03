В России появился добротный кроссовер Toyota дешевле 2 млн рублей

Новые кроссоверы Toyota Raize поставляются в РФ с ценами от 1,94 млн рублей

В Россию поставляют «свежий» компактный кроссовер Toyota Raize, который по стоимости способен на равных конкурировать как с китайскими моделями, так и с их локализованными версиями под марками Belgee и Tenet. Машины завозят из ОАЭ и Японии, минимальная цена – 1 940 000 рублей.

Для сравнения: самый дешевый кроссовер Tenet – модель T4, недавно получившая удлиненную модификацию, даже в «прошлогоднем» исполнении стоит от 2 089 000 рублей. Аналогичный по классу Belgee X50+ обойдется минимум в 2 319 990 рублей. «Клон» Jaecoo J6 под брендом Jeland, который выпускают на бывшем заводе GM в Шушарах, в базовой версии оценили в 2 290 000 рублей.

Toyota Raize

За минимальную сумму в 1 940 000 рублей Toyota Raize привезут «под ключ» в Чебоксары. Речь идет о леворульном кроссовере индонезийской сборки в комплектации Z, где установлен тканевый салон, мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным экраном, кондиционер, бортовой компьютер, частично мультифункциональный руль, электростеклоподъемники по кругу и 17-дюймовые «литые» диски с датчиками давления.

Чуть дороже, за 1 980 000 рублей, такую же машину предлагают привезти под заказ в Москве, Подмосковье и Волгограде. Самые «дорогие» варианты этой версии – до 2 350 000 рублей, именно столько просят за один экземпляр в Казани. Все они укомплектованы 87-сильным «атмосферником» объемом 1,2 литра и бесступенчатым вариатором.

Интерьер Toyota Raize

Более мощные Toyota Raize – с 1,0-литровым 98-сильным турбомотором и вариатором D-CVT от Daihatsu – нередко имеют двухцветный кузов.

В Новосибирске такой «паркетник» из наличия продают за 2 150 000 рублей, в Москве его привезут не менее чем за 2 250 000. В Екатеринбурге версия с 98-сильным двигателем из наличия стоит 2 300 000, в Петрозаводске – 2 405 000, а в Санкт-Петербурге за нее просят максимальные 2 415 000 рублей. Во всех случаях речь о топовой комплектации G, включающей мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, кожаный руль с частичной мультифункцией, кондиционер и полноразмерную «запаску». Правда, климат-контроль и бесключевой доступ с кнопкой запуска для «Рэйзов» не предусмотрены в принципе.

Отдельного внимания заслуживают праворульные Toyota Raize из Японии. Заказы на них принимают во Владивостоке и Хабаровске: доступные экземпляры с 87-сильным мотором на классифайде стоят 2 000 000 рублей, а самые дорогие – с 98-сильным двигателем – обойдутся минимум в 2 800 000. Напомним, что в начале года Raize вошел в ТОП-5 самых востребованных подержанных Toyota, которые россияне ввозят из-за границы (вместе с Corolla, Yaris, Wish и RAV4).