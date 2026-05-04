На российском рынке появился новый японский кроссовер дешевле Лады

Новые кроссоверы Nissan Kicks ввозят в РФ из Китая с ценами от 1 350 000 рублей

Поставки новых японских кроссоверов Nissan Kicks в нашу страну налажены по схеме параллельного импорта. Речь идёт об автомобилях китайской сборки, которые производятся на совместном предприятии Dongfeng-Nissan.

Для заказа такая машина уже доступна – минимальная цена составляет 1 350 000 рублей. И это, между прочим, заметно дешевле, чем многие официально продаваемые на рынке РФ модели. К примеру, JAC JS3, который в нашем свежем рейтинге самых доступных авто, со скидкой в 250 000 рублей стоит от 1 584 000 рублей. Столько же придётся выложить за обновлённую LADA Vesta 2026 года – она начинается от 1 581 000 рублей. А если брать универсал SW Cross, минимальный ценник переваливает за 1 938 000 рублей.

Nissan Kicks первого поколения

Дешевле всего – за 1 350 000 рублей – новый кроссовер предлагают во Владивостоке. Местная компания готова поставить Nissan Kicks первого поколения в топовой комплектации Ultimate. В оснащение входит однозонный климат-контроль, круиз, 17-дюймовые литые диски с датчиками давления в шинах и задние парктроники с камерой. Также есть светодиодные фары с датчиком света, электропривод складывания зеркал и отделка сидений эко-кожей.

Интерьер Nissan Kicks первого поколения

При этом в другой владивостокской компании сопоставимый по уровню оснащения Kicks оценили уже в 1 670 000 рублей. А максимальная стоимость «первого» Kicks в столице Приморья достигает 1 900 000 рублей. Кроме того, машину за 1 790 000 рублей можно заказать в Новосибирске, а в Иркутске и Уссурийске – за 1 950 000 рублей.

Но есть на рынке и Nissan Kicks второго поколения. Он заметно крупнее, получил другой дизайн и, кстати, впервые обзавёлся опциональным полным приводом. Дорожный просвет у новинки солидный – 213 мм.

Nissan Kicks второго поколения

За «второй» Kicks в Омске и Краснодаре просят около 2 900 000 рублей под заказ. Во Владивостоке цены стартуют от 3 300 000 рублей за переднеприводную версию и доходят до 3 820 000 рублей за полноприводную. Мотор здесь во всех случаях один – 2,0-литровый «атмосферник» на 141 л. с., работающий в паре с новейшим вариатором Xtronic.

Интерьер Nissan Kicks второго поколения

У модели первого поколения силовой агрегат скромнее – атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, выдающий 122 л. с. Трансмиссия – японский вариатор Jatco. Привод у ранних Kicks, кстати, исключительно передний.