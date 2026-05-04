В Россию привезли интересный японский внедорожник дешевле Нивы: известна цена

Suzuki S-Presso из Индии предлагаются в России с ценами от 1,49 млн рублей

После того как ввозить в Россию автомобили мощнее 160 сил стало дорого, на рынке начали появляться очень необычные предложения. Например, крошечный внедорожник Suzuki S-Presso – его уже можно найти на классифайдах, и цены стартуют с 1 490 000 рублей.

По сути, S-Presso – это индийская разработка местного подразделения Maruti Suzuki. На родине, в Индии, такой автомобиль стоит в среднем до 600 тысяч рублей. А теперь сравните: обновленная LADA Niva Travel со светодиодной оптикой сегодня продается не дешевле 1 528 000 рублей. За УАЗ «Хантер» и «Патриот» 2026 года выпуска дилеры и вовсе просят от 1 720 000 до 1 925 000 рублей соответственно. Разница, как видите, уже не такая очевидная.

В основе S-Presso лежит облегченная платформа Heartect – её же используют Suzuki Swift и кроссовер Ignis. Главная фишка – малый вес: снаряженная масса машины составляет около 750-770 кг. При этом дорожный просвет – 180 мм, а под капотом стоит 1,0-литровый атмосферный двигатель Suzuki K10 мощностью 67 лошадиных сил. У мотора цепной привод ГРМ, и он давно известен по моделям Alto, Wagon R и Celerio. Коробка передач – робот AGS с внутренним актуатором.

Самый доступный вариант, судя по фото, нашелся в Тюмени – его оценили в 1 490 000 рублей. В эту цену входит частичная мультифункция руля, кондиционер, розетка на 12 вольт, USB-разъем для зарядки, мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным экраном (с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto), цифровой спидометр и 14-дюймовые легкосплавные диски.

Другие предложения выглядят заметно дороже. Одна владивостокская компания готова привезти такой Suzuki под заказ за 1 545 000 рублей. Сразу «под ключ» с доставкой в Москву машину отдают за 1 745 000 рублей. А самый дорогой экземпляр из наличия продается в Ростове-на-Дону – за 1 950 000 рублей. Все с тем же оснащением.