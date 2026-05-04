Как городская летняя эксплуатация убивает автомобиль?

Эксперт Ерицян: Двигатель авто перегревается в пробках из-за отсутствия обдува

Пробки не только раздражают водителей, но и представляют скрытую угрозу для мотора. Как объяснил исполнительный директор управления по работе с партнерами «СберЛизинга» Ашот Ерицян, самая высокая тепловая нагрузка на двигатель случается именно в плотном потоке при низкой скорости.

В заторе машина практически не получает естественного охлаждения от встречного ветра. При этом все системы – двигатель, кондиционер, вентилятор – продолжают работать на полную.

«Если система охлаждения работает неидеально, перегрев может наступить именно в пробке. Особенно это актуально летом, когда высокая внешняя температура дополнительно осложняет охлаждение», – подчеркнул специалист.

Первое, на что стоит обратить внимание, – температура охлаждающей жидкости на приборной панели. По словам Ерицяна, о проблеме также сигнализируют нестабильная работа двигателя, падение тяги или слишком частое включение вентилятора охлаждения. Если стрелка температуры ушла выше рабочего диапазона, пора снижать нагрузку на мотор.

Эксперт советует первым делом выключить кондиционер. Можно также включить отопитель салона на полную – это механически отведет часть лишнего тепла от моторного отсека.

Если температура продолжает расти, автомобиль лучше остановить и дать двигателю остыть. В эту минуту не следует открывать крышку расширительного бачка – давление в системе высокое, и есть риск получить ожог или травму.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию жарким летом, Ерицян рекомендует заранее проверить радиатор, вентилятор, термостат и уровень охлаждающей жидкости. Особенно важно очистить радиатор от грязи и пыли, а также убедиться в исправности датчиков температуры.

«Такая профилактика помогает избежать поломок и незапланированных расходов на ремонт», – заключил эксперт.