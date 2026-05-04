Продажи этого проверенного японского кроссовера резко выросли

Subaru Ascent в апреле 2026 года обошел по продажам свежие модели марки

В апреле этого года Subaru Ascent, который выпускается уже почти десять лет и после рестайлинга 2023 года почти не обновлялся, неожиданно стал лидером продаж среди моделей бренда. Покупатели, похоже, решили проигнорировать отсутствие свежих обновлений и накинулись на проверенный кроссовер.

По информации Carscoops, модель Crosstrek разошлась в апреле тиражом в 3472 единицы. Это на 1419 штук превышает общий показатель трёх новейших электромобилей марки – Solterra, Trailseeker и Uncharted. Такой расклад даже для аналитиков стал сюрпризом.

Причём, пока одна модель чувствует себя отлично, с электрической линейкой Subaru всё не так радужно. Правда, Solterra хоть как-то держится: её продажи подскочили на 18,9% – и это несмотря на то, что федеральную налоговую льготу отменили. По всей видимости, сыграло роль недавнее обновление: инженеры переработали силовую установку и поставили аккумулятор помощнее, увеличив запас хода до 463 км.

Что касается Trailseeker и Uncharted, то они появились у дилеров только в прошлом месяце. Оценивать их успех в реальности пока рановато – данных слишком мало.