Скидки до 1,75 млн рублей: дилеры этих марок переписали прайсы в апреле

Эксперт Мосеев рассказал, машины каких марок подорожали и подешевели в апреле

Sразу несколько китайских автопроизводителей объявили об изменениях в ценовой политике. Корректировки затронули как подорожание, так и увеличение скидок в зависимости от модели и комплектации.

Haval поднял стоимость внедорожника H5 2026 года в версии Premium. Теперь за него придется отдать 4 349 000 рублей – прибавка составила 150 000 рублей.

Jetour, наоборот, пошел навстречу покупателям. Размер дисконта на комплектации Dashing Comfort и Luxe увеличили вдвое – до 150 000 рублей.

Voyah тоже не остался в стороне. На Passion Standard дают скидку в 470 000 рублей, а вот на Dream PHEV скинули целых 1 175 000 рублей. Версию 2026 года можно купить дешевле на 200 000 рублей.

Отечественный бренд " Москвич" пересмотрел прайс-листы на линейку 2026 года в большую сторону – прирост составил от 30 000 до 40 000 рублей. Tenet также увеличил стоимость комплектаций T4 Active и MT Line 2025-2026 годов на 50 000 рублей.

Changan порадовал скидками на кроссовер Uni-S выпуска 2024-2025 годов – размер дисконта составляет от 100 000 до 150 000 рублей. GAC провел точечные корректировки: на GS4 дают 100 000 рублей скидки, дисконт на GS8 GL 5 мест урезали вдвое, а вот на GS8 New и GS8 Traveller 2025 года он теперь фиксирован – 100 000 рублей. Цену на GX и GX Premium (M8) снизили сразу на 250 000 рублей.

Изменения коснулись и премиального сегмента. Tank отменил скидки на модели 2024-2025 годов. На Tank 500 этого периода дисконт колебался от 100 000 до 300 000 рублей. Для Tank 700 и Tank 700 Edition One E1 (2024PY) скидка составляла 500 000 рублей – теперь ее нет. Omoda подняла цены на C5 New Drive и Style на 50 000 рублей.