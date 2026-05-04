Как война на Ближнем Востоке может помочь восстановлению авторынка России

Эксперт Арабаджи: Война на БВ может позитивно сказаться на авторынке России

Из-за блокады Ормузского пролива энергоносители резко подорожали, а значит, в бюджет России может поступить значительно больше средств. Это, как ни странно, способно улучшить ситуацию на отечественном автомобильном рынке. Такую точку зрения озвучил Максим Железняк – эксперт, разбирающийся в автоиндустрии, – во время круглого стола «Российский авторынок-2026: дно кризиса пройдено?», который организовал «Ридус».

«Денег у казны станет больше. До иранских событий я бы предположил, что рынок в 2025-м сократится. Но теперь я осторожно надеюсь: во втором полугодии эти обстоятельства начнут давать позитивный эффект», – пояснил Железняк.

Директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи, в свою очередь, отметила, что если часть дополнительных бюджетных средств будет направлена в инфраструктурные проекты, это повысит спрос на тяжелую технику. На это очень надеются компании, которые занимаются продажей специальной техники, грузовиков и так далее, отметила эксперт.