Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Volkswagen предупредил о крахе старой бизнес-модели: что ждет компанию

Volkswagen изменит бизнес-модель из-за давления китайских конкурентов

Топ-менеджмент Volkswagen признаёт: старая схема работы концерна перестала быть эффективной. Финансовый и операционный директора в лице Арно Антлица дали понять, что без серьёзной перестройки не обойтись. По информации издания IT Home, руководитель заявил о потребности в «фундаментальной трансформации».

Он перечислил несколько ключевых направлений. В их числе – снижение себестоимости машин, но без ущерба для их качества. Придётся серьёзно урезать административные траты, ускорять запуск новых технологий и быстрее принимать решения. Плюс к этому – повышение продуктивности заводов.

Интересно, что Антлиц отнюдь не первый, кто бьёт тревогу. Ещё летом 2025-го Оливер Блюме (в то время глава Porsche, а сейчас – гендиректор всего концерна) предупреждал персонал о том, что прежняя модель, которая исправно работала десятилетиями, больше не годится.

Реструктуризация уже идёт полным ходом. Как стало известно из письма Блюме акционерам, германские заводы покинут около 50 тысяч человек. Процесс растянут на четыре года. Причём это не единственная мера, прописанная в плане.

Производственный разворот

Кроме сокращения штата, Volkswagen намерен пересмотреть объёмы выпуска. Планируется снизить глобальное годовое производство до 9 млн машин, чтобы не плодить склады. Цифра красноречивая: до пандемии концерн выпускал за год свыше 10 млн, а в 2018-м – и вовсе больше 11 млн. Кстати, по итогам прошлого года показатель составил 8,9 млн.

В ближайшее время компания также решила упростить модельную линейку. Производитель собирается сократить количество модификаций и технологических платформ. По сути, уйдёт часть избыточных версий машин.

Источник:  IT Home
Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
04.05.2026 
